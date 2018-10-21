Госдума РФ может ввести штрафы для самозанятых

Госдума может ввести штрафы для самозанятых, которые получают доход от своей профессиональной деятельности, но не зарегистрировались и не платят налоги, заявил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

"Мы предлагаем, что в случае, если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил", - сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету при обсуждении законопроекта о введении налога на профессиональный доход. При этом глава комитета не стал уточнять детали. "Могу сказать одно - это будет", - добавил он.

Как сообщалось, 25 октября Госдума планирует рассмотреть в первом чтении пакет депутатских законопроектов о введении в РФ налога на профессиональный доход. Эксперимент планируется провести в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года.

Новым режимом смогут воспользоваться физические лица (в том числе и ИП), которые получают доходы от деятельности, в том случае, если они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Налоговая ставка устанавливается в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов, полученных от реализации ИП и юридическим лицам. Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим, - не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц).