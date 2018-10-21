Лукашенко установил аграриям дедлайн для завершения осенних работ

Сегодня на совещании Президент Беларуси Александр Лукашенко установил аграриям дедлайн на 7 ноября для завершения всех осенних сельхозработ. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Михаил Русый.
Как
Александр Лукашенко четко обозначил, к какому сроку в стране должны завершиться осенние работы.
— До 7 ноября — свекла, кукуруза на зерно и кукуруза на силос. Сегодня эта задача была очень жестко поставлена и мне, и министру, и каждому губернатору, — сказал Михаил Русый.
Он также отметил, что в целом сроки выдерживаются и работы должны быть завершены в срок.