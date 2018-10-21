Лукашенко установил аграриям дедлайн для завершения осенних работ

Сегодня на совещании Президент Беларуси Александр Лукашенко установил аграриям дедлайн на 7 ноября для завершения всех осенних сельхозработ. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Михаил Русый.

Как пишет БЕЛТА, Глава государства уделил очень большое внимание на совещании ситуации в сельском хозяйстве. Выслушал доклады о ходе работ на местах и в целом по стране, а в центре внимания были вопросы завершения осенних работ и подготовка к посевной будущего года. К весенним полевым уже поднято 700 тыс. га зяби, осталось еще 750 тыс. га.

Александр Лукашенко четко обозначил, к какому сроку в стране должны завершиться осенние работы.

— До 7 ноября — свекла, кукуруза на зерно и кукуруза на силос. Сегодня эта задача была очень жестко поставлена и мне, и министру, и каждому губернатору, — сказал Михаил Русый.

Он также отметил, что в целом сроки выдерживаются и работы должны быть завершены в срок.