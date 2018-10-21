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Новые возможности для бизнеса: в Пинске можно оформить SIM-карту МТС с функцией электронной цифровой подписи

22.10.2018 — Разное | Полесская правда  
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Теперь оформить SIM-карту МТС с функцией электронной цифровой подписи можно в Пинске. Раньше услуга была доступна только в столице. Сейчас Республиканское унитарное предприятие «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» начало выпуск сертификатов ГосСУОК на SIM-картах МТС в региональных офисах.

Новые возможности для бизнеса: в Пинске можно оформить SIM-карту МТС с функцией электронной цифровой подписи
Получить или заменить SIM-карту с функцией ЭЦП «МТС ID» в Пинске можно в салоне связи МТС по адресу ул. Первомайская, 142. Затем пользователю с такой SIM-картой следует обратиться в региональный офис Республиканского унитарного предприятия «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» для получения сертификата электронной цифровой подписи по адресу ул. Иркутско-Пинской дивизии, д. 36, к. 403/1.

«МТС ID» позволяет использовать мобильный телефон для электронной цифровой подписи (ЭЦП). С помощью сервиса электронный документ может быть подписан в любое время и в любом месте, где есть мобильная связь МТС. В Беларуси подпись «МТС ID» имеет аналогичную юридическую силу, что и собственноручная. Идентификация личности и подпись происходят через SMS: абонент подтверждает свои действия SMS-сообщением с PIN-кодом. Все операции безопасны и защищаются криптографическим ключом.

До 31 декабря 2018 года получить SIM-карту с возможностью установки функции ЭЦП можно всего за 1 рубль. Также до конца нынешнего года действует специальные цены: 4 рубля за выпуск сертификата ЭЦП и 2,50 рубля в месяц за услуги сервиса «МТС ID», включая безлимитный SMS-пакет.

УНП 800013732. СООО «Мобильные ТелеСистемы».

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