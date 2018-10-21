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Новые возможности для бизнеса: в Пинске можно оформить SIM-карту МТС с функцией электронной цифровой подписи
22.10.2018 — Разное | Полесская правда
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Теперь оформить SIM-карту МТС с функцией электронной цифровой подписи можно в Пинске. Раньше услуга была доступна только в столице. Сейчас Республиканское унитарное предприятие «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» начало выпуск сертификатов ГосСУОК на SIM-картах МТС в региональных офисах.
До 31 декабря 2018 года получить SIM-карту с возможностью установки функции ЭЦП можно всего за 1 рубль. Также до конца нынешнего года действует специальные цены: 4 рубля за выпуск сертификата ЭЦП и 2,50 рубля в месяц за услуги сервиса «МТС ID», включая безлимитный SMS-пакет.
УНП 800013732. СООО «Мобильные ТелеСистемы».
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