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Обвиняемый по делу о гибели солдата-срочника в Минске приговорен к 2,5 года "химии"
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащий 120-й отдельной механизированной бригады, который проходит обвиняемым по делу о гибели солдата-срочника в Минске, приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях поселения, передает корреспондент БЕЛТА.
Он признан виновным в нарушении правил обращения с оружием, повлекшем по неосторожности смерть человека.
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22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащий 120-й отдельной механизированной бригады, который проходит обвиняемым по делу о гибели солдата-срочника в Минске,...
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