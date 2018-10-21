28 октября ГАИ проведёт Единый день безопасности дорожного движения «Постой, пешеход, не спеши под колеса!»



Профилактические мероприятия направлены на предупреждение ДТП по вине пешеходов, в том числе на пешеходных переходах.

В этот день сотрудники ГАИ посетят закрепленные трудовые коллективы и учебные заведения, расскажут о правилах безопасного поведения и перехода проезжей части, причинах и последствиях ДТП с участием пешеходов (особенно в темное время суток), напомнят об ответственности за нарушение ПДД, проведут различные профилактические акции.

Инспекторы усилят надзор за соблюдением пешеходами требований ПДД. Причиной трагедий становится игнорирование элементарных правил безопасного поведения. Значительное сокращение светового дня, утренние и вечерние туманы, дожди и пасмурная погода напрямую влияет на дорогах. Однако пешеходы, передвигаясь в сумерках по проезжей части, переходя дорогу, не осознают того факта, что водители транспортных средств могут элементарно вовремя не среагировать на внезапно появившегося из темноты человека.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, а при их отсутствии – по обочине. В сложных погодных условиях, когда обочины не пригодны для движения, разрешается идти по краю проезжей части и только навстречу движущемуся транспорту. В таком случае при ограниченной видимости и в темноте пешеход обязан обозначить себя световозвращающими элементами.

Евгений Ковнурка, начальник ОГАИ Ушачского РОВД.