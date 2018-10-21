Обзор происшествий в Березовском районе за 8-15 октября

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11 октября дежурному Березовского РОЧС поступило сообщение о пожаре в деревянной хозяйственной постройке в аг. Пески на улице Мира. Двумя отделениями спасателей г. Белоозерска пожар ликвидирован, но в результате его уничтожена кровля, повреждены стены. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленного лица.





12 октября в 13.27 дежурному Березовского РОЧС поступило сообщение о загорании скирды возле д. Осовцы. Скирда соломы размерами 50х6 м, 40 тонн, 2018 года закладки, принадлежит ОАО «Нарутовичи». По прибытии к месту вызова в 13.40 двух отделений спасателей пожар локализован в 14.16, ликвидирован в 14.30. В результате пожара скирда уничтожена полностью, материальный ущерб – 560 рублей. Личность поджигателя установлена с помощью камеры видеофиксации, находящейся в зоне видимости скирды.

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Как сообщило руководство Березовского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь, за минувшую неделю возбуждены уголовные дела:

в отношении жителя г. Березы гражданина Б. 1986 г. р. и жителя д. Речица гражданина Д. 1958 г. р., умышленно нарушивших требования превентивного надзора;

в отношении неустановленного лица, которое в период времени с 16.30 6 октября по 10 октября проникло в автомобиль «Фольксваген Пассат», находящийся вблизи одного из жилых домов на ул. Мира в аг. Пески, откуда похитило аккумуляторную батарею стоимостью 150 рублей, принадлежащую гражданину Я.;

в отношении жителя г. Березы гражданина Ш. 1995 г. р., который уклоняется от отбытия наказания в виде ограничения свободы;

в отношении жителя г. Березы, гражданина М. 1968 г. р., который 13 октября в 04.15 с территории ОАО «ОРХ «Селец» тайно похитил продукцию предприятия – товарную рыбу – общим весом 642 кг. Точный размер вреда устанавливается.

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За минувшую неделю в отделение скорой и неотложной медицинской помощи поступило 320 обращения. В состоянии алкогольного опьянения находилось пять пострадавших, один из них госпитализирован в травматологическое отделение. Всего травм было 20, 13 пострадавших госпитализированы. В центральную районную больницу были доставлены две роженицы.

Эх, дороги...

По информации ОГАИ Березовского РОВД, на прошлой неделе в районе произошло 9 ДТП с механическим повреждением транспортных средств.

В очередной раз хочется напомнить, что наиболее травмируемыми категориями участников дорожного движения по-прежнему являются пешеходы и велосипедисты. Основная часть ДТП с наездом на данные категории участников движения совершается в темное время суток.

Многих трагедий можно было бы избежать, если бы пешеход в этот период времени обозначил себя, находясь на проезжей части дороги, световозвращающими элементами, а велосипедист был одет в жилет повышенной видимости. Следует знать, что при движении в темноте велосипед должен быть оборудован фарами (фонарями) белого цвета спереди и красного – сзади (п.149 ПДД).

Каждый пеший участник дорожного движения должен помнить, что в темноте водитель замечает пешехода на дороге в ближнем свете фар примерно за 30-40 метров. Этого явно недостаточно, чтобы избежать наезда. Если пешеход обозначен фликером, то это расстояние увеличивается до 140 метров, а в дальнем свете фар – до 400 метров. Задумайтесь, ведь именно эти «светящиеся маячки» могут обезопасить вас на проезжей части!

Помните, что движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее одного метра от ее правого края.

Выезд далее чем на один метр от края проезжей части возможен лишь для объезда препятствия, при повороте налево либо развороте.

Велосипедист должен ехать по ходу движения транспортных средств. Так же должен поступать пешеход, ведущий рядом с собой велосипед, обозначенный сигнальными фонарями и световозвращателями, в темное время суток и (или) при недостаточной видимости дороги в случае движения по обочине или по краю проезжей части.

Напоминаем пешеходам и велосипедистам, что за нарушение Правил дорожного движения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от одной до трех базовых величин. Если же пешеход нарушил правила, находясь в состоянии алкогольного опьянения, то штраф составит от трех до пяти базовых величин.

Александр Козлов, старший госавтоинспектор ОГАИ Березовского РОВД.