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Город воспоминаний. Праздничное настроение
22.10.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
На снимке начала 1960-х гг. жительницы Березы Т.А. Адамюк горожане собрались на первомайскую демонстрацию.
На площади уже есть здание райисполкома (справа), но ул. Октябрьская еще под частной за-стройкой. На переднем плане – учитель физики СШ №1 г. Березы Е.Я. Денисюк. Дети – с воздушными шарами, что на то время было большой редкостью.
Николай СИНКЕВИЧ.
Продолжение следует.
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На снимке начала 1960-х гг. жительницы Березы Т.А. Адамюк горожане собрались на первомайскую демонстрацию.
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