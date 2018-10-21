Город воспоминаний. Праздничное настроение

На снимке начала 1960-х гг. жительницы Березы Т.А. Адамюк горожане собрались на первомайскую демонстрацию.

На площади уже есть здание райисполкома (справа), но ул. Октябрьская еще под частной за-стройкой. На переднем плане – учитель физики СШ №1 г. Березы Е.Я. Денисюк. Дети – с воздушными шарами, что на то время было большой редкостью.

Николай СИНКЕВИЧ.

Продолжение следует.