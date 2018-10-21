ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прошедшая неделя в событиях

22.10.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
Размер текста:
A
A
A

Виктор Коршун, главный инженер ОАО «Березастройматериалы»

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ:

1. На высоком деловом уровне прошел V Форум регионов Беларуси и России в Могилеве. Для нашего предприятия, большая часть продукции которого экспортируется в Российскую Федерацию, это тоже много значит.

2. Победа национальной сборной Беларуси по футболу над сборной Люксембурга, а с ней и лидерство в Лиге наций УЕФА в своей подгруппе.

3. Впечатлен традициями воспитания, до сих пор существующими у кавказских народов, с которых должно брать пример и старшее, и молодое поколение. Очередной раз в этом убедился из интервью российскому телеканалу бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ:

1. В канун Покрова Пресвятой Богородицы  информация о предоставлении  автокефалии Украинской православной церкви. Это может привести к расколу  единой православной церкви и ухудшению ситуации у наших соседей.

2. С 14 октября опять изменились розничные цены на автомобильное топливо. Уже в двадцатый раз! Может, к этому все уже и привыкли, но так, «копейка к копейке», получается, что с начала года топливо подорожало на 14%.

3. Гандболисты БГК имени Мешкова проиграли в Бресте испанской «Барселоне» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Раньше проигрыш именитому сопернику вызывал бы чувство «держались как могли». А сейчас ведь можем уже играть на равных и побеждать. Обидное домашнее поражение.

Подготовил Геннадий КУРИЛОВИЧ.

 

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктор Коршун, главный инженер ОАО «Березастройматериалы».
 
Новости дня
Новости разные
 
Где готовят будущих огнеборцев?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика