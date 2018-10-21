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Прошедшая неделя в событиях
22.10.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
Виктор Коршун, главный инженер ОАО «Березастройматериалы»
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ:
1. На высоком деловом уровне прошел V Форум регионов Беларуси и России в Могилеве. Для нашего предприятия, большая часть продукции которого экспортируется в Российскую Федерацию, это тоже много значит.
2. Победа национальной сборной Беларуси по футболу над сборной Люксембурга, а с ней и лидерство в Лиге наций УЕФА в своей подгруппе.
3. Впечатлен традициями воспитания, до сих пор существующими у кавказских народов, с которых должно брать пример и старшее, и молодое поколение. Очередной раз в этом убедился из интервью российскому телеканалу бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова.
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ:
1. В канун Покрова Пресвятой Богородицы информация о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Это может привести к расколу единой православной церкви и ухудшению ситуации у наших соседей.
2. С 14 октября опять изменились розничные цены на автомобильное топливо. Уже в двадцатый раз! Может, к этому все уже и привыкли, но так, «копейка к копейке», получается, что с начала года топливо подорожало на 14%.
3. Гандболисты БГК имени Мешкова проиграли в Бресте испанской «Барселоне» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Раньше проигрыш именитому сопернику вызывал бы чувство «держались как могли». А сейчас ведь можем уже играть на равных и побеждать. Обидное домашнее поражение.
Подготовил Геннадий КУРИЛОВИЧ.
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Виктор Коршун, главный инженер ОАО «Березастройматериалы».
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