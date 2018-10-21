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V Форум регионов Беларуси и России прошел в Могилеве 10–12 октября

22.10.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Главным его событием стало пленарное заседание на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства» с участием глав государств Александра Лукашенко и Владимира Путина.

На работе секций 11 октября рассматривались пять основных направлений: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность.

Во время форума прошло заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству, встреча председателя Совета Республики Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями регионов двух стран.

Впервые на полях форума прошел Совет делового сотрудничества, где основные направления взаимодействия и совместные проекты обсудили руководители компаний и предприятий Беларуси и России.

На форум собрались более 20 губернаторов регионов России, 17 руководителей представительных органов власти российских регионов. Всего в основных и сопутствующих мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России приняли участие около 2 тыс. человек.

Работали площадки, где регионы Беларуси представили свой торгово-экономический, историко-культурный и туристический потенциал. Главной особенностью форума стала выставка-ярмарка ремесел, где свою продукцию представили мастера декоративно-прикладного искусства и фольклорные любительские коллективы Беларуси и России.

Мероприятие проводилось под эгидой Совета Республики и Совета Федерации.

Это сотни тысяч рабочих мест

Именно в регионах Беларуси и России начинается множество производственных и технологических цепочек по выпуску совместной продукции.

«Практически в каждом белорусском изделии, будь это трактор, большегрузный автомобиль, бытовой прибор, есть российский компонент, – констатировал Александр Лукашенко. – В настоящее время более 8 тыс. предприятий двух государств связаны производственной кооперацией. В Беларуси около 3 тыс. организаций с российским уставным капиталом. В России зарегистрировано примерно 50 совместных сборочных производств, создано около 160 субъектов товаропроводящей сети с белорусским капиталом. Это сотни тысяч рабочих мест, что в нынешнее время является определенным достижением».

О взаимной заинтересованности в развитии межрегиональных связей свидетельствует высокая интенсивность обмена визитами делегаций различного уровня, отметил Президент.

Подписано около 80 договоров о сотрудничестве с 36 субъектами Российской Федерации. Основными торговыми партнерами Беларуси остаются Москва и Санкт-Петербург, республики Татарстан и Башкортостан, Пермский край, а также Брянская, Калужская, Московская, Смоленская и Тюменская области. Объем торговли с этими регионами составляет более 70% белорусско-российского товарооборота.

«Это очень высокий результат, но важно наладить такой же уровень сотрудничества и с другими субъектами Российской Федерации. Считаю, что у нас имеются все необходимые инструменты. В настоящее время почти с 60 регионами России созданы совместные рабочие группы и советы по деловому сотрудничеству. У российских партнеров есть возможность отрабатывать в Беларуси все актуальные вопросы напрямую с должностными лицами в нашем правительстве и местных органах власти», – сказал Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что присутствующие на мероприятии руководители российских регионов подтвердят эти слова. «Ни один из них не обидится на меня, потому что приезд руководителя российского региона – это обязательная встреча с Президентом Беларуси, это анализ тех проблем, которые складываются в отношениях между Беларусью и определенным регионом, и принятие на месте конкретных мер», – подчеркнул Президент.

По его словам, Форум регионов Беларуси и России стал хорошей традицией для президентов двух стран, руководителей регионов, представителей бизнес-сообщества и экспертов, площадкой для обсуждения ключевых вопросов межгосударственных отношений.

Создание импортозамещающих программ для загрузки белорусско-российских предприятий

Глава государства отметил, что в белорусско-российских экономических отношениях по-прежнему остается актуальной тема проведения согласованной политики в промышленной сфере и углубления кооперации. По его словам, важнейшим приоритетом межрегионального взаимодействия является реализация производственно-кооперационных проектов в машиностроении, деревообработке, пищевой, легкой промышленности.

«Следует обеспечить необходимую загрузку уже действующих предприятий путем создания совместных программ по импортозамещению. Тогда наши производства смогут развиваться в интересах двух стран, – подчеркнул Александр Лукашенко. – На встрече в Сочи мы детально обсуждали этот вопрос. Надеюсь, в ближайшее время примем решения, которые снимут все препятствия в развитии совместных производств».

Президент обратил внимание, что привлекательность любого интеграционного объединения определяется условиями экономического сотрудничества его субъектов. Речь идет о создании условий для комфортного ведения торговли, а также возможности совместно реализовать прибыльные проекты в различных сферах.

Еще одним перспективным направлением является развитие взаимодействия в строительной сфере. «Белорусские специалисты могут качественно возвести любые объекты социально-экономической инфраструктуры. В ряде городов Центрального федерального округа такие проекты нами реализованы. Есть позитивный опыт и на далеком, но таком родном Сахалине», – привел пример Глава государства.

В России создаются кластеры, индустриальные парки, территории опережающего развития.  «Мы готовы и должны участвовать в таких проектах. Мы должны эффективно задействовать огромный научный, промышленный и кадровый потенциал двух стран для создания совместной продукции», – подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, в белорусско-российском сотрудничестве есть положительные примеры в станкостроении, разработке двигателя для карьерных самосвалов, поставке компонентов для предприятий автопрома. Кроме того, в Беларуси уже производятся различные марки технического углерода на заводе «Омск Карбон Могилев», а группой компаний «Содружество» (город Светлый Калининградской области) созданы производственно-логистический комплекс и маслоэкстракционный завод по выпуску продукции из сои и рапса в Сморгони (Гродненская область).

«Все эти проекты реализованы и работают при непосредственной поддержке белорусских и российских губернаторов. Во многом именно благодаря их целеустремленности воплощаются в жизнь позитивные начинания, которые сближают наши государства, наполняют конкретным смыслом белорусско-российские отношения», – заявил Президент.

Глава государства подчеркнул, что развитие сотрудничества с регионами России является важнейшим внешнеэкономическим приоритетом Беларуси.

Сотрудничество в АПК – наиболее чувствительный вопрос в торговле с Россией

«Нашими главными задачами продолжают оставаться устранение всяких ограничений во взаимной торговле и обеспечение равных условий деятельности хозяйствующих субъектов. Наиболее чувствительный вопрос – это сотрудничество в агрокомплексе», – сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что во многих регионах России белорусов знают как добросовестных и надежных партнеров, а белорусские продукты ценят и любят. «Зачастую совместная работа по повышению качества экспортируемого продовольствия подменяется ограничительными мерами, – констатировал Глава государства. – Но мы наконец-то в канун этого форума договорились о том, как будем развязывать подобные проблемы. Притом договорились однозначно, и это поддержано правительствами двух стран».

 

Молодежная тематика – предложенная тема следующего Форума регионов Беларуси и России

«Предлагаю следующий Форум регионов посвятить рассмотрению вопросов, связанных с молодежной тематикой. Это очень важно, – сказал Александр Лукашенко. – Следует обсудить реальные аспекты образования, культуры, творческого развития, патриотического воспитания и формирования здорового образа жизни молодых людей. Нашему подрастающему поколению необходимо прививать желание жить и работать на родной земле. Ведь именно от него зависит будущее наших двух стран».

«Мы должны сделать все, чтобы наша молодежь, Беларуси и России, смотрела, прежде всего, друг на друга, а не так, как порой бывает: россияне смотрят через Беларусь дальше на Запад, и белорусы. Я недавно встречался с послом (послом России в Беларуси Михаилом Бабичем. – Прим. БелТА), и он мне назвал цифру: около 50 белорусов поступают в российские вузы, а на Запад уехали две тысячи, для того чтобы получить образование. Закрыться не можем, это дело каждого. Но мы должны сделать так, чтобы наши молодые люди учились в России и в Беларуси. Будущее – за ними. Подумайте, может быть, действительно мы смогли бы организовать солидный форум и посвятить его молодежи», – отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что не только экономика лежит в основе белорусско-российских отношений. Следующие два года являются знаковыми для братских народов: вместе они будут отмечать 75 лет со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75 лет Великой Победы.

«И для белорусов, и для россиян свято все, что связано с Великой Отечественной войной. На примере подвига советских солдат, которые защищали тогда нашу общую Родину, мы должны воспитывать новое поколение граждан Беларуси и России настоящими патриотами», – убежден Александр Лукашенко.

Для обеих стран важно создать все условия, чтобы молодые люди получили качественное образование и возможность честно трудиться. «Ведь сегодня они, устремленные и талантливые, нужны везде: на производстве, в политике, бизнесе, науке, образовании, государственном управлении», – констатировал белорусский лидер.

По мнению Президента, по значимости и масштабу Форум регионов не заменит ни одно другое мероприятие, которое проводят Беларусь и Россия. «Эти форумы сближают, объединяют наши народы, делают единым целым, которое разорвать практически никому невозможно», – заявил Глава государства.

По материалам БелТА.

 
Теги: Могилев
 
 
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