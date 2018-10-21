ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как маркетинг "выдавил" из моды коричневый костюм. И кто его теперь носит

22.10.2018 17:06 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Как маркетинг "выдавил" из моды коричневый костюм. И кто его теперь носит

фото: selyanka1.livejournal.com

Некогда любимый политиками костюм коричневого цвета сегодня подвергся полному остракизму. Однако свои поклонники у "старомодного" костюма остались, и, как ни странно, среди них есть весьма популярные персоны.

Как-то Путин пошутил, что мировое правительство — это "люди с кейсами в чёрных пиджаках и галстуках", имея в виду, что это стандартная и очень консервативная одежда людей на высоких постах в правительстве или в крупном бизнесе, особенно банковском, почти униформа.

На самом деле какие-то отклонения от черного цвета допустимы, помимо черных пиджаков позволяется носить еще темно-синие и серые, но серые только в качестве летней одежды, в теплое время года.

А вот ношение коричневых пиджаков в наше время почему-то считается дурным тоном несмотря на то, что это тоже очень консервативный цвет и раньше многие политики его с удовольствием носили.







При этом бежевый или цвет tan раньше считался таким же приемлемым летним цветом для пиджака, как и серый.

Ну вот можно, например, посмотреть на фотографии американских президентов.

Во время президентства Обама коричневыми оттенками не баловался, но в 2014 году решил, видимо, тряхнуть стариной и  появился на мероприятии вот в этом бежевом пиджаке. В стране тогда разразился скандал.Цвет костюма был принят в штыки, и в интернете началась натуральная истерика, как Обаме этот цвет не идет, как этот цвет не подходит для важных политических заявлений, как вообще этот цвет носить нельзя, и его ведь никто и не носит. С тех пор Обама с этим цветом никогда не рисковал.


Трамп тоже в коричневом нигде никогда не появляется, а вот вице-президент Пенс как-то засветился.

Судя по всему, коричневый цвет костюма был выдавлен из бизнеса и политики в 2010-е годы, как раз во время Обамы.

Так в чем же проблема с коричневым цветом?

А, оказывается, в политике сейчас, как и в продажах, правит маркетинг.

И согласно этому самому маркетингу цвет вызывает в мозгу человека некие химические реакции, которые заставляют нас чувствовать определенные эмоции. И поскольку окучивание избирателя политиками идет сейчас не через логику и здравый смысл, а именно через эмоции, то выбор цвета одежды приобретает важное значение.

Темно-синий цвет, например, вызывает в мозгу ассоциацию с тем, что кандидат, наверное, скорей всего умный и внушающий доверие человек. Кстати, именно поэтому синий цвет рекомендуется носить на интервью во время поиска работы.

Черный цвет ассоциируется с властью и влиянием, а темно-серый с консерватизмом.

Светло-серый ассоциируется с социальностью и доступностью.

А вот коричневый ассоциируется с приземленностью и старомодностью, при этом в последнее время старомодность стала еще с привкусом мыслей "он наше время не догоняет, он из века динозавров, куда ему понять поколение айфонщиков, он еще счеты и логарифмическую линейку помнит". В общем, отсталый старикан, ретроград и противник прогресса.

В общем, боятся политики в наше время прослыть в глазах избирателей старомодными ретроградами. Сейчас наступило время популистов, когда избиратель, особенно молодой, ценит в политике цветные носки как у Трюдо, лохматую прическу как у Джонсона, и даже странные телодвижения под видом танцев как у Терезы Мэй.

С другой стороны, коричневый цвет в последнее время стали носить представители молодой голливудской богемы. Хотят почему-то выглядеть старомодно.




selyanka1.livejournal.com

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некогда любимый политиками костюм коричневого цвета сегодня подвергся полному остракизму. Однако свои поклонники у "старомодного" костюма остались, и, как ни...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обвиняемый по делу о гибели солдата-срочника в Минске приговорен к 2,5 года "химии"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика