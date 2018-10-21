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Как маркетинг "выдавил" из моды коричневый костюм. И кто его теперь носит
22.10.2018 17:06 — Разное | Ежедневник
фото: selyanka1.livejournal.com
Некогда любимый политиками костюм коричневого цвета сегодня подвергся полному остракизму. Однако свои поклонники у "старомодного" костюма остались, и, как ни странно, среди них есть весьма популярные персоны.
Как-то Путин пошутил, что мировое правительство — это "люди с кейсами в чёрных пиджаках и галстуках", имея в виду, что это стандартная и очень консервативная одежда людей на высоких постах в правительстве или в крупном бизнесе, особенно банковском, почти униформа.
Во время президентства Обама коричневыми оттенками не баловался, но в 2014 году решил, видимо, тряхнуть стариной и появился на мероприятии вот в этом бежевом пиджаке. В стране тогда разразился скандал.Цвет костюма был принят в штыки, и в интернете началась натуральная истерика, как Обаме этот цвет не идет, как этот цвет не подходит для важных политических заявлений, как вообще этот цвет носить нельзя, и его ведь никто и не носит. С тех пор Обама с этим цветом никогда не рисковал.
Трамп тоже в коричневом нигде никогда не появляется, а вот вице-президент Пенс как-то засветился.
Судя по всему, коричневый цвет костюма был выдавлен из бизнеса и политики в 2010-е годы, как раз во время Обамы.
А, оказывается, в политике сейчас, как и в продажах, правит маркетинг.
В общем, боятся политики в наше время прослыть в глазах избирателей старомодными ретроградами. Сейчас наступило время популистов, когда избиратель, особенно молодой, ценит в политике цветные носки как у Трюдо, лохматую прическу как у Джонсона, и даже странные телодвижения под видом танцев как у Терезы Мэй.
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Некогда любимый политиками костюм коричневого цвета сегодня подвергся полному остракизму. Однако свои поклонники у "старомодного" костюма остались, и, как ни...
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