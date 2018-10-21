

фото: selyanka1.livejournal.com

Некогда любимый политиками костюм коричневого цвета сегодня подвергся полному остракизму. Однако свои поклонники у "старомодного" костюма остались, и, как ни странно, среди них есть весьма популярные персоны.

Как-то Путин пошутил, что мировое правительство — это "люди с кейсами в чёрных пиджаках и галстуках", имея в виду, что это стандартная и очень консервативная одежда людей на высоких постах в правительстве или в крупном бизнесе, особенно банковском, почти униформа.



На самом деле какие-то отклонения от черного цвета допустимы, помимо черных пиджаков позволяется носить еще темно-синие и серые, но серые только в качестве летней одежды, в теплое время года.



А вот ношение коричневых пиджаков в наше время почему-то считается дурным тоном несмотря на то, что это тоже очень консервативный цвет и раньше многие политики его с удовольствием носили.

















При этом бежевый или цвет tan раньше считался таким же приемлемым летним цветом для пиджака, как и серый.



Ну вот можно, например, посмотреть на фотографии американских президентов.

Во время президентства Обама коричневыми оттенками не баловался, но в 2014 году решил, видимо, тряхнуть стариной и появился на мероприятии вот в этом бежевом пиджаке. В стране тогда разразился скандал.Цвет костюма был принят в штыки, и в интернете началась натуральная истерика, как Обаме этот цвет не идет, как этот цвет не подходит для важных политических заявлений, как вообще этот цвет носить нельзя, и его ведь никто и не носит. С тех пор Обама с этим цветом никогда не рисковал.





Трамп тоже в коричневом нигде никогда не появляется, а вот вице-президент Пенс как-то засветился.

Судя по всему, коричневый цвет костюма был выдавлен из бизнеса и политики в 2010-е годы, как раз во время Обамы.



Так в чем же проблема с коричневым цветом?

А, оказывается, в политике сейчас, как и в продажах, правит маркетинг.



И согласно этому самому маркетингу цвет вызывает в мозгу человека некие химические реакции, которые заставляют нас чувствовать определенные эмоции. И поскольку окучивание избирателя политиками идет сейчас не через логику и здравый смысл, а именно через эмоции, то выбор цвета одежды приобретает важное значение.



Темно-синий цвет, например, вызывает в мозгу ассоциацию с тем, что кандидат, наверное, скорей всего умный и внушающий доверие человек. Кстати, именно поэтому синий цвет рекомендуется носить на интервью во время поиска работы.



Черный цвет ассоциируется с властью и влиянием, а темно-серый с консерватизмом.



Светло-серый ассоциируется с социальностью и доступностью.



А вот коричневый ассоциируется с приземленностью и старомодностью, при этом в последнее время старомодность стала еще с привкусом мыслей "он наше время не догоняет, он из века динозавров, куда ему понять поколение айфонщиков, он еще счеты и логарифмическую линейку помнит". В общем, отсталый старикан, ретроград и противник прогресса.

В общем, боятся политики в наше время прослыть в глазах избирателей старомодными ретроградами. Сейчас наступило время популистов, когда избиратель, особенно молодой, ценит в политике цветные носки как у Трюдо, лохматую прическу как у Джонсона, и даже странные телодвижения под видом танцев как у Терезы Мэй.



С другой стороны, коричневый цвет в последнее время стали носить представители молодой голливудской богемы. Хотят почему-то выглядеть старомодно.











selyanka1.livejournal.com