Pornhub потратил $25 тысяч на научные исследования

Pornhub выделил грант в размере 25 тысяч долларов на исследования порно. Премию «Pornhub Cares» получили психолог из Канзасского университета Омри Гиллат и его коллеги − Атерет Гевиртц-Мейдан и Кэти Адамс. Они исследовали негативные и позитивные эффекты от просмотра порно, пишет «Нож».

Психологи потратят грант на новое исследование. В нём они определят связь между отношением к порно, типом привязанности, сексуальным поведением, гендером и другими параметрами. Проект команды Омри Гиллата не уникальный − его выбрали среди тысяч подобных, как заявляют в пресс-релизе.

Аспирантка Канзасского университета Кэти Адамс исследовала близкие отношения и сексуальность. Доктор Атерет Гевиртц-Мейдан − сексолог, недавно защитившая диссертацию в университете Нью-Гэмпшира. Исследования команды психологов опубликуют на специальной странице Pornhub, посвящённой сексуальному образованию.