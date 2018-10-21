Американские военные закрыли секретные части подлодки во время презентации

Во время торжественной церемонии присвоения имени новейшей подлодки класса «Вирджиния» — USS Delaware (SSN 791) некоторые части субмарины были закрыты черным материалом. На это обратил внимание один из популярных военных блогов .



Фото: diana-mihailova.livejournal.com

От посторонних глаз были закрыты антенны гидроакустических станций, форма и размер винтов. Эти детали могут многое рассказать о подлодке специалистам.



Фото: diana-mihailova.livejournal.com

На днях американский флот получил сразу две подлодки класса «Вирджиния» . Церемонии спуска на воду прошла на военных верфях в Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния и Гротоне, Коннектикут. По традиции кораблям дали имена американских штатов, Delaware и Vermont.