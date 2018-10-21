Samsung показала ноутбук с клавиатурой, как у печатной машинки

Компания Samsung представила новый ноутбук Notebook Flash, который оснастили клавиатурой в ретро-стиле. Об этом пишет 3dnews.ru.





Лэптоп оснащается экраном на 13,3 дюйма (Full HD), процессором Intel Pentium N5000 (2,7 ГГц) и встроенной графической подсистемой Intel HD Graphics 605. В наличии также Bluetooth 5.0 и сетевая карта с поддержкой беспроводной передачи данных на скорости до 1,7 гигабит в секунду.





Клавиатура Notebook Flash по форме напоминает таковую в печатных машинках. По словам представителей компании, клавиши немного изогнуты, чтобы создать ощущения «индивидуальной обработки». Подставка для рук — тканевая. В наличии и сканер отпечатков пальцев для Windows Hello.





Операционная система — Windows 10. Оперативной и постоянной памяти соответственно от 4 и 128 ГБ (на SSD-накопителе). В Южной Корее за ноутбук просят около 715 долларов, о сроках появления в глобальной продаже информации пока нет.

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