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Вернуть в течение полугода. Как будут забирать призовые у дисквалифицированных спортсменов
С 27 ноября спортсмены в Беларуси, которых дисквалифицировали за допинг, будут обязаны вернуть все призовые. Причем в течение полугода, хотя можно взять рассрочку. Такой порядок
В конце октября вступит в силу указ президента № 201 «О противодействии допингу в спорте». Ранее сообщалось, что дисквалифицированным спортсменам и персоналу придется вернуть призы в денежной или натуральной форме (например, 50 тысяч долларов за олимпийскую медаль) и именную президентскую стипендию. Персоналом называют тренера, медицинского работника, менеджера, спортивного агента или иного сотрудника, участвующего в подготовке спортсмена.
Теперь Совмин определил порядок возвращения этих денежных выплат. Сначала ДОСААФ (для технических и авиационных видов спорта) или Минспорта (для остальных) подсчитывает сумму. Потом спортсмену или персоналу направляется извещение, что в течение 6 месяцев нужно добровольно вернуть деньги.
«На основании ходатайства (…) вправе однократно предоставить рассрочку возмещения денежных средств в республиканский бюджет на срок до шести месяцев», — указано в документе.
Если же перевода не последует, то будут приниматься меры для взыскания средств через суд.
Напомним, летом также был представлен законопроект, которым предполагается ввести
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На возврат денег отведут полгода, иначе суд. Хотя можно в рассрочку.
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