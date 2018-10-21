В Лиде пешеход после наезда влетел в салон Audi A8. Мужчина погиб

Наезд со смертельным исходом произошел в Лиде вечером в субботу, 20 октября, сообщает ГАИ региона.

Мужчина переходил улицу Ленинскую вне пешеходного перехода. После наезда он влетел в салон Audi через лобовое стекло — и от полученных травм умер на месте. Фликер у него был — но лежал в сумке. В каком физическом состоянии находился пешеход в момент ДТП, устанавливается. Возбуждено уголовное дело.



Фото: s13.ru

Audi управлял 30-летний житель Лиды, сообщает Блог Гродно s13.ru. Водитель был трезв, пристегнут. В течение года он семь раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в том числе за превышения скорости.

Предварительная причина происшествия — неправильный выбор скорости движения водителем автомобиля.