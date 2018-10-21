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В Лиде пешеход после наезда влетел в салон Audi A8. Мужчина погиб
Наезд со смертельным исходом произошел в Лиде вечером в субботу, 20 октября,
Мужчина переходил улицу Ленинскую вне пешеходного перехода. После наезда он влетел в салон Audi через лобовое стекло — и от полученных травм умер на месте. Фликер у него был — но лежал в сумке. В каком физическом состоянии находился пешеход в момент ДТП, устанавливается. Возбуждено уголовное дело.
Audi управлял 30-летний житель Лиды,
Предварительная причина происшествия — неправильный выбор скорости движения водителем автомобиля.
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Наезд со смертельным исходом произошел в Лиде вечером в субботу, 20 октября.
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