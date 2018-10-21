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Участок под строительство жилья на Железнодорожной выставили на торги почти за два миллиона

22.10.2018 17:40 — Разное | Tut.by  
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Минский центр недвижимости озвучил начальную цену участка под жилую застройку на пересечении Железнодорожной и Минина, о котором мы недавно писали. Она составляет почти 1,9 миллиона рублей.


Так участок выглядит сейчас. Скриншот с карты «Яндекс»

Сейчас на этом участке находятся административные здания, склады и жилые двухэтажки.


Участок занимает примерно такую территорию. Скриншот с карты «Яндекс»

Потенциальному инвестору предлагается снести эти здания, расселить жильцов и построить жилые многоквартирные дома с объектами общественного назначения. Общая квадратура будущих сооружений (включая многоуровневые парковки из расчета одно место на квартиру) — до 92 тысяч «квадратов». Жилье — до 60 тысяч квадратных метров.

Начальная цена — 1 899 642,92 рублей или почти 900 тысяч долларов. Еще почти 16,5 миллионов рублей потянут затраты на отселение жильцов.

В частности, снести и отселить нужно жилые и нежилые строения по Железнодорожной 9, 11, 13, 13А, 15, 15А, 17, 19 и 21А, а также по Кузьмы Минина 2, 4, 6, 8, 10, 10А и 12.

Торги пройдут 12 ноября.

 
 
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