Савилов: Первый дивизион - не трагедия. Мы за 10 лет ни одного хоккеиста не подготовили - вот трагедия

Председатель Федерации хоккея Беларуси и бывший хоккеист сбоорной Геннадий Савилов не считает, что невыход из первого дивизиона в элиту станет трагедией.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Не буду считать это трагедией. В стране с такими хоккейными традициями за последние десять лет не подготовлено ни одного хоккеиста — вот это трагедия. Мы и раньше вылетали в первый дивизион, но никто не сомневался, что команда скоро вернется. Для меня трагедия — не рассчитывать на хорошее выступление в четвертьфинале. А ведь оно может быть основано только на наличии большого количества качественных хоккеистов, которые играют в ведущих звеньях сильных команд.

Невыход в элиту станет будет негативно воспринят болельщиками. Это убьет кредит доверия к федерации, в том числе и ко мне. Но даже если мы вернемся, это не решит вопрос подготовки резерва.

Напомним, что в конце апреля сборная Беларуси сыграет в первом дивизионе против Казахстана, Южной Кореи, Литвы, Венгрии и Словении. Две лучшие команды выйдут в элитный дивизион.