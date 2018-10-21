"Вложил 1500 долларов, выиграл - 250". Белорус - о поездке на ЧМ по забегам с препятствиями

Белорус Антон Ситкевич выиграл серебро на чемпионате мира по забегам с препятствиями в британском Келведоне. Он выступал на дистанции 15 километров в возрастной категории 30−34. «Поездка обошлась в 1500 долларов, а в качестве приза получил 250», — рассказывает Антон. GO.TUT.BY расспросил его о дебюте на международных соревнованиях и изнурительных тренировках, которые помогают конкурировать на мировом уровне.



Источник: личный архив героя

Антон Ситкевич работает в Минске заведующим отделом в строительной компании. Хобби белоруса — участие в гонках с препятствиями.

— Все началось в мае 2017-го с «Гонки бизонов» в Логойске. Решил бросить себе вызов и проверить, справлюсь ли с препятствиями. Попробовал — и кайфанул, — признается Антон.

Без подготовки он занял 11-е место. Решил, что при желании и системной работе реально бороться за победу. Так, за первым стартом в Bison Race началась подготовка к последующим.



Источник: личный архив героя

— Уже привык к ежедневным беговым и силовым тренировкам по часу-полтора в день. Упражняюсь на улице — бегаю кроссы, выполняю работу с препятствиями в городских парках. Иногда выезжаю на манеж, где можно поработать над скоростью, — описывает график спортсмен-любитель. — Тренировки, конечно, доставляют удовольствие. Хотя сейчас это уже не просто хобби, а дополнительная работа. Бывает, после 8-часового рабочего дня хочется прийти домой и отдохнуть, но не позволяю себе расслабляться.

В августе 2018-го Антон Ситкевич занял первое место в своей возрастной группе в «Гонке бизонов». В начале октября взял серебро в элитной категории Bison Race, а вслед за ней — медаль такого же достоинства на чемпионате мира в Великобритании.

— Летел туда за победой, но она ускользнула от меня по нелепой случайности. Допустил ошибку на одном из ста препятствий. Надо было пройти отрезок от начала до конца, используя висящие кольца и не касаясь воды. Я немного зачерпнул воду ногой — судьи сразу же зафиксировали нарушение. Вернулся, потерял время, а вместе с ним и золото, — поясняет Антон.



Источник: личный архив героя

Победу в его возрастной категории отпраздновал британский атлет. Но белорус не пожалел, что решился на участие.

— Поездка на чемпионат мира обошлась примерно в 1500 долларов. Повезло, что мне помогал спонсор. Взнос за участие — 200, плюс расходы на визу, перелет, проживание. Приз за первое место — 390 долларов, за второе — 250. Понятно, что мотивация не финансовая. Важно, что такие гонки дарят эмоции и впечатления. А еще они помогают продвигать Беларусь. Например, мне было приятно видеть наш флаг на награждении.

В планах Антона Ситкевича — участие в чемпионате Европы-2019 в Польше.

— Если топовые белорусские спортсмены поедут на этот старт, будет шанс занять весь пьедестал, — амбициозно заявляет Антон. — В нашей стране есть интерес к забегам с препятствиями. Побывав на чемпионате мира в Великобритании, могу сказать — организация в Беларуси ничем не хуже. А из-за холмистой местности и затяжных подъемов соревноваться в Логойске даже сложнее.