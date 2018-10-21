|
В Гродно две сестры продали мимо кассы проездных билетов на 57,6 тысяч рублей
Новости Беларуси. В Гродно две сестры почти три года торговали талонами мимо кассы. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.
Как
Вскоре подозреваемые начали вносить в финансовый отчёт заведомо ложные данные. Поскольку одна из них была материально ответственным лицом, проблем с подделыванием бумаг не было. Деньги, которые не указывались в отчёте, фигурантки забирали себе.
Всё время их деятельности не проводилась инвентаризация. А в сентябре 2018 года при проверке стало ясно, что талонов должно быть настолько много, что они попросту не смогли бы вместиться в киоск. Немного позже была раскрыта преступная схема.
Причинённый ущерб составил 57 586 рублей. Во время разговора с милиционерами сёстры признали вину и сказали, что раскаиваются в содеянном. По словам злоумышленниц, присвоенными деньгами они погашали кредит.
Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение либо растрата». Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
Осенью 2018 года мы рассказывали о минчанке, которая за 10 лет набрала в долг и кредит более 600 тысяч рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Гродно две сестры почти три года торговали талонами мимо кассы. Ущерб составил более 50 тысяч рублей. Как сообщает УВД Гродненского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)