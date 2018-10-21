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В Гродно две сестры продали мимо кассы проездных билетов на 57,6 тысяч рублей

22.10.2018 17:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Гродно две сестры почти три года торговали талонами мимо кассы. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, с 2015 года девушка, которой сейчас 31 год, работала в киоске. Преимущественно она и её сестра продавали проездные талоны.  

Вскоре подозреваемые начали вносить в финансовый отчёт заведомо ложные данные. Поскольку одна из них была материально ответственным лицом, проблем с подделыванием бумаг не было.  Деньги, которые не указывались в отчёте, фигурантки забирали себе.  

Всё время их деятельности не проводилась инвентаризация. А в сентябре 2018 года при проверке стало ясно, что талонов должно быть настолько много, что они попросту не смогли бы вместиться в киоск. Немного позже была раскрыта преступная схема.  

Причинённый ущерб составил 57 586 рублей. Во время разговора с милиционерами сёстры признали вину и сказали, что раскаиваются в содеянном. По словам злоумышленниц, присвоенными деньгами они погашали кредит.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение либо растрата». Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.  

Осенью 2018 года мы рассказывали о минчанке, которая за 10 лет набрала в долг и кредит более 600 тысяч рублей. 

Женщину задержали при попытке выехать из страны – подробнее здесь.  

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно две сестры почти три года торговали талонами мимо кассы. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.   Как сообщает УВД Гродненского...
 
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