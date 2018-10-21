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Александр Лукашенко направил обращение участникам памятных мероприятий, посвящённых 75-й годовщине уничтожения Минского гетто

22.10.2018 17:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Память узников Минского гетто, уничтоженного 75 лет назад, почтили в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мемориальном комплексе «Яма» состоялся траурный митинг.

«Понять глубже, что здесь случилось». Почтить память погибших в Минском гетто евреев приехали представители разных стран

Обращение к участникам всех памятных мероприятий направил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко направил обращение участникам памятных мероприятий, посвящённых 75-й годовщине уничтожения Минского гетто

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Наша земля, где погиб каждый третий житель, пропитанная слезами безвинных людей, дала новые ростки. Взрастила поколение, которое помнит уроки истории и бережет мир. Но планета снова погружается в пекло религиозных, межнациональных и политических конфликтов. Всем, кто сегодня забыл или, к своему счастью, не знал горя войны, мы не устанем повторять: единственное, за что мы должны бороться, – это жизнь человека. Только она имеет смысл и ценность на Земле.

 
 
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Новости Беларуси. Память узников Минского гетто, уничтоженного 75 лет назад, почтили в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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