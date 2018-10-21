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Александр Лукашенко направил обращение участникам памятных мероприятий, посвящённых 75-й годовщине уничтожения Минского гетто
Новости Беларуси. Память узников Минского гетто, уничтоженного 75 лет назад, почтили в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мемориальном комплексе «Яма» состоялся траурный митинг.
Обращение к участникам всех памятных мероприятий направил Президент Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко направил обращение участникам памятных мероприятий, посвящённых 75-й годовщине уничтожения Минского гетто
Новости Беларуси. Память узников Минского гетто, уничтоженного 75 лет назад, почтили в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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