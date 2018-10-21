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«Понять глубже, что здесь случилось». Почтить память погибших в Минском гетто евреев приехали представители разных стран
Новости Беларуси. Память узников Минского гетто, уничтоженного 75 лет назад, почтили в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Траурный митинг прошел в мемориальном комплексе «Яма» (подробнее об этом читайте
Это место расправы над евреями, которых уничтожили фашисты 75 лет назад. Во время войны за колючей проволокой были 39 улиц, а на них – 100 тысяч обреченных. Выжили единицы.
Память жертв геноцида приехали почтить в Минск представители Израиля, США, стран Европы, международных организаций и общественных объединений.
Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси:
Эта тема трогательная, она немножко неприятная иногда. Для этого особенно нам нужны друзья – белорусы, которые помогают нам всё это запомнить, но и понять глубже, что здесь случилось.
Также 22 октября в Министерстве иностранных дел Беларуси прошла встреча, тему которой обозначили так – «Трагедия Минского гетто: память и уроки».
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«Понять глубже, что здесь случилось». Почтить память погибших в Минском гетто евреев приехали представители разных стран
Новости Беларуси. Память узников Минского гетто, уничтоженного 75 лет назад, почтили в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Траурный...
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