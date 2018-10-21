ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Понять глубже, что здесь случилось». Почтить память погибших в Минском гетто евреев приехали представители разных стран

22.10.2018 17:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Память узников Минского гетто, уничтоженного 75 лет назад, почтили в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Траурный митинг прошел в мемориальном комплексе «Яма» (подробнее об этом читайте здесь).

«Понять глубже, что здесь случилось». Почтить память погибших в Минском гетто евреев приехали представители разных стран

Это место расправы над евреями, которых уничтожили фашисты 75 лет назад. Во время войны за колючей проволокой были 39 улиц, а на них – 100 тысяч обреченных. Выжили единицы.

«Понять глубже, что здесь случилось». Почтить память погибших в Минском гетто евреев приехали представители разных стран

Память жертв геноцида приехали почтить в Минск представители Израиля, США, стран Европы, международных организаций и общественных объединений.

«Понять глубже, что здесь случилось». Почтить память погибших в Минском гетто евреев приехали представители разных стран

Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси:
Нас объединяет земля, на которой это случилось, нас объединяют корни, от которых происходили люди. Важно запомнить, что евреи были убиты только потому, что они были евреи.

Эта тема трогательная, она немножко неприятная иногда. Для этого особенно нам нужны друзья – белорусы, которые помогают нам всё это запомнить, но и понять глубже, что здесь случилось.

«Понять глубже, что здесь случилось». Почтить память погибших в Минском гетто евреев приехали представители разных стран

Также 22 октября в Министерстве иностранных дел Беларуси прошла встреча, тему которой обозначили так – «Трагедия Минского гетто: память и уроки».

«Понять глубже, что здесь случилось». Почтить память погибших в Минском гетто евреев приехали представители разных стран

«Понять глубже, что здесь случилось». Почтить память погибших в Минском гетто евреев приехали представители разных стран

«Понять глубже, что здесь случилось». Почтить память погибших в Минском гетто евреев приехали представители разных стран

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Память узников Минского гетто, уничтоженного 75 лет назад, почтили в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Траурный...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Госдуме задумали убить доллар биткоином
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика