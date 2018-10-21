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Президент Беларуси призвал аграриев завершить сельхозработы к 7 ноября
Новости Беларуси. 22 октября Президент Александр Лукашенко провел совещание о развитии ликеро-водочной отрасли (подробнее об этом читайте
Жесткое требование Президента – они не должны затягиваться: уже к 7 ноября всё должно быть завершено. К этому времени убрать нужно сахарную свеклу и кукурузу и на зерно, и на корма. Также Александр Лукашенко акцентировал внимание на качестве этих сельхозработ, недопустимости потерь и задачах по обеспечению сохранности урожая.
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Новости Беларуси. 22 октября Президент Александр Лукашенко провел совещание о развитии ликеро-водочной отрасли (подробнее об этом читайте здесь). Еще одной важной...
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