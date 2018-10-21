ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Беларуси призвал аграриев завершить сельхозработы к 7 ноября

22.10.2018 16:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 22 октября Президент Александр Лукашенко провел совещание о развитии ликеро-водочной отрасли (подробнее об этом читайте здесь). Еще одной важной темой повестки дня стало окончание сельскохозяйственных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси призвал аграриев завершить сельхозработы к 7 ноября

Президент Беларуси призвал аграриев завершить сельхозработы к 7 ноября

Президент Беларуси призвал аграриев завершить сельхозработы к 7 ноября

Жесткое требование Президента – они не должны затягиваться: уже к 7 ноября всё должно быть завершено. К этому времени убрать нужно сахарную свеклу и кукурузу и на зерно, и на корма. Также Александр Лукашенко акцентировал внимание на качестве этих сельхозработ, недопустимости потерь и задачах по обеспечению сохранности урожая.

Русый на совещании о развитии ликеро-водочной отрасли: «Внесли предложения усилить меры государственного регулирования»

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 22 октября Президент Александр Лукашенко провел совещание о развитии ликеро-водочной отрасли (подробнее об этом читайте здесь). Еще одной важной...
 
Новости дня
Новости разные
 
В эту субботу несколько заведений Слуцка отпразднуют Хеллоуин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика