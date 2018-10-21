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Русый на совещании о развитии ликеро-водочной отрасли: «Внесли предложения усилить меры государственного регулирования»

22.10.2018 16:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь это не только потери бюджета, но в первую очередь угроза жизни и здоровью людей. Об этом заявил Президент на совещании о развитии ликеро-водочной отрасли.

Александр Лукашенко: «Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков»

По итогам совещания решено следующее: для предприятий всех форм собственности должны быть созданы равные условия. Так, к примеру, государственные участвуют в целом ряде социальных программ. У частников же подобной нагрузки нет. Сейчас от них тоже будут ждать социально-ответственного подхода. К тому же, не нужно забывать и про поиск новых рынков сбыта и экспорт.

Русый на совещании о развитии ликеро-водочной отрасли: «Внесли предложения усилить меры государственного регулирования»

Что же касается поставок продукции для реализации на внутреннем рынке, то ликеро-водочным предприятиям планируется довести жесткие квоты. Кроме того, в Беларуси могут принять решение об установлении единых розничных цен на некоторые виды алкогольной продукции.

Русый на совещании о развитии ликеро-водочной отрасли: «Внесли предложения усилить меры государственного регулирования»

Русый на совещании о развитии ликеро-водочной отрасли: «Внесли предложения усилить меры государственного регулирования»

Михаил Русый, заместитель премьера-министра Беларуси:
Мы внесли предложения усилить меры государственного регулирования через массовые виды ликеро-водочных изделий по аналогу целого ряда стран – установление минимальной входной цены, единой наценки торговой и, следовательно, единой цены в рознице.

Такие подходы будут отработаны. Тем, кто будет производить продукцию премиум-класса, эксклюзивную, сувенирную, никаких ограничений нет и не будет – они будут работать по договорным ценам.

По требованию Президента все вопросы должны быть урегулированы до нового года.

Русый на совещании о развитии ликеро-водочной отрасли: «Внесли предложения усилить меры государственного регулирования»

 
 
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Новости Беларуси. Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь...
 
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