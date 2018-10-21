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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 23 октября из-за ветра

22.10.2018 16:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Беларуси на 23 октября объявлен оранжевый уровень ветра из-за сильного ветра.  

По информации Белгидромета, во вторник будет облачно с прояснениями. На большей части территории РБ пройдут кратковременные дожди.  

Ветер будет западный и юго-западный от 5 до 10 м/с, но порывы могут достигать 14 м/с. Во второй половине дня по юго-западу страны ветер усилится до 15-20 м/с.  

Ночью похолодает до 0… +6°С, днём воздух нагреется до +5… +11 °С.  

Стоит отметить, что 24 октября по юго-западу, ночью 25 октября почти по всей Беларуси, а утром и днём того же дня по юго-востоку страны возможно усиление ветра порывами до 15-18 м/с.  

На предыдущей неделе мы рассказывали, что в Беларуси фиксируется потепление в 2 раза больше глобального.  

Если так продолжится, то через 20 лет из Бреста исчезнет зима (здесь подробнее).  

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси на 23 октября объявлен оранжевый уровень ветра из-за сильного ветра.   По информации Белгидромета, во вторник будет облачно с...
 
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