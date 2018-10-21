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Третьеклассник умер на уроке физкультуры в Быховском районе
Новости Беларуси. В Быховском районе ученик третьего класса умер на уроке физкультуры.
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Третьеклассник пробежал один круг, а затем упал. Скорая помощь, которая прибыла на место, констатировала смерть ребенка. Мальчик наблюдался у кардиолога из-за нарушения ритма сердца. Однако медики выдали ему справку о допуске на уроки физкультуры в мае нынешнего года.
Школьник жил в соседней деревне вместе с мамой и бабушкой. Его старшая сестра учится в Могилеве.
По факту смерти мальчика СК проводит проверку.
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Новости Беларуси. В Быховском районе ученик третьего класса умер на уроке физкультуры. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Быховский райисполком, происшествие...
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