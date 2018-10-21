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Третьеклассник умер на уроке физкультуры в Быховском районе

22.10.2018 16:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Быховском районе ученик третьего класса умер на уроке физкультуры.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Быховский райисполком, происшествие случилось девятнадцатого октября. Мальчик скончался на уроке физкультуры в Лудчицком детском саду - средней школе во время бега.

Третьеклассник пробежал один круг, а затем упал. Скорая помощь, которая прибыла на место, констатировала смерть ребенка. Мальчик наблюдался у кардиолога из-за нарушения ритма сердца. Однако медики выдали ему справку о допуске на уроки физкультуры в мае нынешнего года.

Школьник жил в соседней деревне вместе с мамой и бабушкой. Его старшая сестра учится в Могилеве.

По факту смерти мальчика СК проводит проверку.

Осенью прошлого года 10-летний школьник скончался на уроке физкультуры в Красноярске (читать далее).

 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В Быховском районе ученик третьего класса умер на уроке физкультуры. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Быховский райисполком, происшествие...
 
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