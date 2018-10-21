РПЦ предложила Константинополю извиниться за «ущерб мировому православию









«РИА Новости» . Такое заявление сделал пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, сообщает





По словам патриаршего представителя, разногласия между Москвой и Константинополем могут очень быстро завершиться, если церкви выберут путь диалога.





«В этом смысле это измеряется одним фактором: это осознание ошибочности своих действий и решений Константинопольским патриархатом его синодом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб и всему мировому православию, и будущему православия на украинской земле», — заявил Волков во время пресс-конференции.





По словам пресс-секретаря патриарха, такой шаг будет поддержан РПЦ как попытка «излечить те раны, которые уже нанесены мировому православию».