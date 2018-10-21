|
РПЦ предложила Константинополю извиниться за «ущерб мировому православию
Русская православная церковь считает, что Константинопольский патриархат должен извиниться за ущерб, который мировому православию нанесло решение предоставить УПЦ автокефалию.
Такое заявление сделал пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, сообщает
По словам патриаршего представителя, разногласия между Москвой и Константинополем могут очень быстро завершиться, если церкви выберут путь диалога.
«В этом смысле это измеряется одним фактором: это осознание ошибочности своих действий и решений Константинопольским патриархатом его синодом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб и всему мировому православию, и будущему православия на украинской земле», — заявил Волков во время пресс-конференции.
По словам пресс-секретаря патриарха, такой шаг будет поддержан РПЦ как попытка «излечить те раны, которые уже нанесены мировому православию».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Русская православная церковь считает, что Константинопольский патриархат должен извиниться за ущерб, который мировому православию нанесло решение предоставить...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)