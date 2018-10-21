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РПЦ предложила Константинополю извиниться за «ущерб мировому православию

22.10.2018 17:41 — Разное | Партизан  
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Русская православная церковь считает, что Константинопольский патриархат должен извиниться за ущерб, который мировому православию нанесло решение предоставить УПЦ автокефалию.



Такое заявление сделал пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, сообщает «РИА Новости».

По словам патриаршего представителя, разногласия между Москвой и Константинополем могут очень быстро завершиться, если церкви выберут путь диалога.

«В этом смысле это измеряется одним фактором: это осознание ошибочности своих действий и решений Константинопольским патриархатом его синодом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб и всему мировому православию, и будущему православия на украинской земле», — заявил Волков во время пресс-конференции.

По словам пресс-секретаря патриарха, такой шаг будет поддержан РПЦ как попытка «излечить те раны, которые уже нанесены мировому православию».

 
 
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Русская православная церковь считает, что Константинопольский патриархат должен извиниться за ущерб, который мировому православию нанесло решение предоставить...
 
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