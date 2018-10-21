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Путин подписал указ о санкциях против Украины

22.10.2018 17:26 — Разное | Партизан  
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Решение Кремля является, согласно указу «ответом на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины», а также «в целях защиты национальных интересов».



В течение ближайшего времени правительство РФ «должно создать перечень физических и юридических лиц, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры», а также определить эти «специальные экономические меры», сообщается в документе, который опубликован на официальном сайте Кремля, передает "Белсат".

Указ Путина также определяет, что документ вступает в силу со дня его подписания и подлежит отмене по представлению Правительства Российской Федерации в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации.

В свою очередь Украина ввела санкции против 1228 физических и 468 юридических лиц еще с февраля 2014 года. В 2017 году санкции коснулись также российского интернета и медиакомпаний, среди которых Mail.ru Group, «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники». Последние ограничительные меры Украина вводила против российских компаний и физических лиц в мае текущего года.


 
 
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Решение Кремля является, согласно указу «ответом на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины», а также «в целях защиты...
 
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