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В Куропатах закончились раскопки, памятный знак начнут устанавливать через две недели

22.10.2018 17:17 — Разное | Партизан  
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В урочище Куропаты закончились археологические раскопки на месте установки памятного знака. Котлован под фундамент подготовлен, сам знак начнут устанавливать через две недели.

16 октября в Куропатах начались раскопки на месте, которое жюри Минкульта выбрало для установки мемориального знака — он будет стоять на «Голгофе». Активисты выступали против этого места и предлагали поставить каплицу на входе в урочище, но раскопки на горе все же начались. Археологи объясняли: раскопки необходимо провести, чтобы убедиться, что под памятником не будет останков жертв расстрелов. К тому же, это первые за 20 лет археологические работы в урочище. Площадь раскопок была небольшая: три на три метра, глубина — два метра. В первый день работ археологи обнаружили гильзы от табельного оружия работников НКВД 1937-1940-х годов.


Авторы проекта принесли в Куропаты макет будущего памятника. Фото: Вадим Замировский, Tut.by

Раскопки закончились в конце прошлой недели. Теперь археологи будут вести надзор за благоустройством территории вокруг памятника — к нему планируют проложить дорожки.

— Глубина для памятника нужна 1,4 метра, но мы выкапывали почти 2 метра, чтобы убедиться, что там нет останков. Раскопки закончены, теперь мы работаем лишь в формате археологического надзора за благоустройством дорожек, которые будут проложены к памятнику. Там предполагается съем грунта до 20 сантиметров, поэтому будем следить, может гильзы или личные вещи расстрелянных попадутся. Сейчас просто выравнивают дорожки, которые благоустраивали и подсыпали перед визитом Клинтона, — заведующий отделом археологии средних веков и нового времени Вадим Кошман.

Останков или других предметов, кроме гильз, во время раскопок не обнаружено. Гильзы, по словам Вадима Кошмана, относятся к двум периодам: периоду советско-польской войны и 1937-1940-м годам.

Теперь в котлован будут заливать фундамент, а в начале ноября планируют начать установку памятного знака.

 
 
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В урочище Куропаты закончились археологические раскопки на месте установки памятного знака. Котлован под фундамент подготовлен, сам знак начнут устанавливать...
 
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