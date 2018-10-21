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Минчанин от скуки завел на балконе кабана

22.10.2018 16:58 — Разное | Партизан  
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Минчанин поселил у себя на балконе кабана, сообщает ГУВД.

В один из ЖЭСов Фрунзенского района стали поступать жалобы от жильцов дома по проспекту Пушкина: они утверждали, что у соседа живет кабан.


Действительно — в квартире у 45-летнего неработающего мужчины на балконе живет кабан. Как пояснил хозяин животного, он приобрел его на рынке, чтобы не было скучно, так как в квартире живет один.

В отношении мужчины был составлен акт для привлечения его в последующем к административной ответственности за нарушение правил пользования жилыми помещениями.


 
 
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Минчанин поселил у себя на балконе кабана, сообщает ГУВД.
 
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