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Минчанин от скуки завел на балконе кабана
Минчанин поселил у себя на балконе кабана,
В один из ЖЭСов Фрунзенского района стали поступать жалобы от жильцов дома по проспекту Пушкина: они утверждали, что у соседа живет кабан.
Действительно — в квартире у 45-летнего неработающего мужчины на балконе живет кабан. Как пояснил хозяин животного, он приобрел его на рынке, чтобы не было скучно, так как в квартире живет один.
В отношении мужчины был составлен акт для привлечения его в последующем к административной ответственности за нарушение правил пользования жилыми помещениями.
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Минчанин поселил у себя на балконе кабана, сообщает ГУВД.
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