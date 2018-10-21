Минчанин от скуки завел на балконе кабана

В один из ЖЭСов Фрунзенского района стали поступать жалобы от жильцов дома по проспекту Пушкина: они утверждали, что у соседа живет кабан.









Действительно — в квартире у 45-летнего неработающего мужчины на балконе живет кабан. Как пояснил хозяин животного, он приобрел его на рынке, чтобы не было скучно, так как в квартире живет один.





В отношении мужчины был составлен акт для привлечения его в последующем к административной ответственности за нарушение правил пользования жилыми помещениями.



