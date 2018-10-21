Власти Израиля арестовали губернатора Восточного Иерусалима

Гейт был арестован в Бейт-Ханина, арабском квартале Иерусалима, Факиха арестовали в населенном пункте Катанна к югу от города Рамаллах. По словам адвоката Гейта Мохаммеда Махмуда, его подзащитный подозревается в «совершении преступления на Западном берегу реки Иордан», не уточнив, о чем именно идет речь.





Лидер Палестины Махмуд Аббас назначил Гейта губернатором Восточного Иерусалима в августе 2017 года. По словам источников газеты, Гейт и Факих были арестованы из-за того, что помогали палестинцам предотвращать продажу принадлежащей арабам недвижимости в Восточном Иерусалиме для израильских организаций.



