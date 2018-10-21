Латынина: Никто не будет за Беларусь вписываться









Эхе Москвы . — Жидко испугались и, в конце концов, не ввели, что, впрочем, понятно: потому что, на самом деле, в данном случае желание американцев имело, скорее всего, коммерческую подоснову, потому что американцы сами бы хотели снабжать Германию газом, и «Северный поток – 2» уменьшает отчасти их возможности. — Есть такая штука, которая называется «Северный поток – 2». Значит, недавно американцы даже хотели ввести санкции против немецких компаний, которые его строят, — рассуждает Юлия Латынина на. — Жидко испугались и, в конце концов, не ввели, что, впрочем, понятно: потому что, на самом деле, в данном случае желание американцев имело, скорее всего, коммерческую подоснову, потому что американцы сами бы хотели снабжать Германию газом, и «Северный поток – 2» уменьшает отчасти их возможности.





И очень часто говорят, что «Северный поток – 2» — это, вот, сделано, чтобы долбить Украину. Что совершенно неправда, потому что Украина отныне недостижима для Кремля. Украина получает газ с реверса, Украина получает газ с Запада. И, собственно, достижение Украиной газовой независимости, газовой автономии — это единственное, на мой взгляд, серьезнейшее достижение режима Порошенко. Ну, естественно, оно не с помощью Порошенко произошло, а с помощью технократов молодых, которых он поставил руководить Нафтогазом.





Но есть другая страна, которой «Северный поток – 2» угрожает, на мой взгляд, реально — эта страна называется Беларусь, о которой никто не вспоминает. Дело в том, что «Северный поток – 2» идет и как другой «Северный поток» в обход Беларуси.





А у Владимира Владимировича есть проблема 2024 года, когда кончается его второй президентский срок согласно новому варианту нашего законодательства. Значит, там прописана цифра «два». Значит, в 2024-м году надо или менять Конституцию… Это, конечно, техническая проблема, но согласитесь, технические проблемы надо как-то решать.





И вот представьте себе, что страна Беларусь — у нее в 2022-м или в 2024-м году начинаются какие-то перебои с поставками газа. Может, они, действительно, отключились, а, может, ей только обещают, грозят, что она отключится. И Беларусь вдруг говорит «А вы знаете, мы тут передумали, мы тут вот входим в великую и могучую Россию. У нас уже не Таможенный Союз, а новое государство. А новое государство – новая Конституция. Новая Конституция – новый срок. И нет никакого третьего срока Владимира Владимировича (или какой там реальный по счету?), а есть, вот, просто президент нового объединенного государства».





Запад молчит, потому что никто не будет за Беларусь вписываться. Белорусы тоже меняют шило на мыло, потому что поменять Лукашенко на Путина – ну, большая разница. В России, естественно, полный «Крымнаш» и восторг. Получается, всем хорошо.





Вы скажете «А Беларусь тоже возьмет газ с реверса, тоже возьмет газ с Запада». Ответ: «Нет», потому что белорусские газовые сети на 100% принадлежат Газпрому. То есть Беларусь — это та страна, против которой реально может быть направлен «Северный поток – 2».



