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Минские власти разрешили шествие на «Дзяды»
Традиционное шествие в день памяти предков «Дзяды» пройдет 28 октября.
Мингорисполком одобрил заявку на проведение мероприятия, сообщает пресс-служба партии КХП-БНФ. Участники шествия соберутся в 11.30-12.00 возле часового завода «Луч» напротив парка Челюскинцев.
Затем шествие двинется в Куропаты, где с 15 до 17.00 состоится митинг. Как сообщает
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Традиционное шествие в день памяти предков «Дзяды» пройдет 28 октября.
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