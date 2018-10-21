Минские власти разрешили шествие на «Дзяды»

Мингорисполком одобрил заявку на проведение мероприятия, сообщает пресс-служба партии КХП-БНФ. Участники шествия соберутся в 11.30-12.00 возле часового завода «Луч» напротив парка Челюскинцев.

Затем шествие двинется в Куропаты, где с 15 до 17.00 состоится митинг. Как сообщает, столько времени потребуется для того, чтобы люди успели установить кресты, зажечь свечи и помолиться на месте убийства десятков тысяч белорусов в годы сталинских репрессий.