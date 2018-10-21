Почему библиотеки не могут принять в подарок книги Алексиевич

Несколько месяцев назад «Белгазпромбанк» заказал 15 000 экземпляров книг Светланы Алексиевич на белорусском языке для безвозмездной передачи в областные и районные библиотеки по всей стране. Думаете, все библиотеки расхватали подарки как горячие пирожки?

Пятитомник нобелевского лауреата вышел на белорусском языке впервые. Автор проекта – издательский дом «Логвинов». Переводом серии «Галасы ўтопіі» занимались лучшие современные белорусские авторы: Валентин Акудович, Владимир Орлов, Борис Петрович, Андрей Ходанович, Сергей Дубовец. На платформе Ulej была собрана рекордная сумма на издание книг – более 219 тысяч рублей.

Присоединившийся к акции Белгазпромбанк организовал кампанию #NobelNaMove и планировал передать книги Алексиевич в библиотеки.обратилась в пресс-центр банка и выяснила, как восприняли инициативу в библиотеках. Оказалось, итоги проекта подводить пока рано.

– От остальных областей официальных ответов мы не получали, – рассказал собеседник «Салідарнасці». – Итоги проекта подводить рано – он продолжается, и мы уверены, что все книги найдут своего получателя.

Витебская областная библиотека получила книги еще в июне одной из первых. По словам директора учреждения Татьяны Адамян, 450 комплектов пятитомника распределили по библиотекам области.





– Алексиевич читают всегда, – говорит директор библиотеки. – После того, как она получила Нобелевскую премию, интерес к ее произведениям сильно возрос – их берут постоянно. На полках они не залеживаются.





Директор централизованной библиотечной системы Гродно Мария Комарова благодарна Белгазпромбанку:





– Мы написали письмо о том, что нуждаемся в книгах, и получили 30 экземпляров пятитомника. Это отличный подарок! Книги мы передали в наши библиотеки.





Директор Централизованной системы государственных публичных библиотек Могилева Ольга Волкова о проекте #NobelNaMove слышит впервые. Говорит, что библиотека с радостью примет в дар книги Светланы Алексиевич, и планирует обратиться к руководству «Белгазпромбанка».





В электронном каталоге библиотеки Брестской областной библиотеки имени Горького нет ни одной книги Алексиевич на белорусском языке, зато есть издания на английском, польском, испанском, французском, немецком и русском.





Спрашиваем директора Елену Стрижевич, почему они не нуждаются в книгах Алексиевич на белорусском языке.





– Это не я давала ответ, все вопросы в управление, – отвечает директор.





Начальник управления культуры Брестского облисполкома Сергей Панасюк отказывается комментировать, почему библиотекам области не нужны книги нобелевского лауреата.





– Во-первых, интервью я по телефону не даю, а во-вторых, посмотрите подпись, кто отказал, – говорит чиновник и кладет трубку.





Звоним ему еще раз, чтобы напомнить о том, что глава государства не раз говорил о том, что госслужащего, который не общается с прессой, нужно заменить, но Сергей Панасюк повторяет: «Я не отвечаю на вопросы по телефону» и отключается.





В фондах Гомельской областной библиотеке есть несколько экземпляров книг Алексиевич на белорусском языке «Зачараваныя смерцю» и «Чарнобыльская малітва», изданных в 1993 и 1999 годах.





Почему руководство библиотеки не приняло в дар пятитомники нобелевского лауреата? Заместитель директора по обслуживанию пользователей Татьяна Барабанщикова об акции «Белгазпромбанка» знает.





– Не буду комментировать, потому что я эти решения не принимаю точно, – говорит она.





Замдиректора библиотеки советует задать этот вопрос главному управлению идеологической работы (Гомельского облисполкома – прим. «С»).





– Мы люди, которые выполняют поручения вышестоящей организации, – добавила Татьяна Барабанщикова. – Когда появится информация, мы будем готовиться к встрече. Пока информации никакой нет, значит, ждем.





Начальник отдела культурно-просветительской работы Главного управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Наталья Сафранович не смогла дать четкий ответ, примут ли библиотеки области книги Алексиевич. По ее словам, этим вопросом занимается специалист, который сейчас на больничном.





Финансируя издание книг нобелевского лауреата, организаторы акции хотели, чтобы белорусы имели возможность прикоснуться к прекрасному в любой точке страны, независимо от технических возможностей.





– Реализация данного проекта дает нам шанс не повторять ошибок прошлых лет, когда лауреаты Нобелевской премии по литературе были не признаваемы и осуждаемы в родной стране, а в следующем поколении перед ними каялись и их работы включались в школьные программы (Бунин, Пастернак, Солженицын, Бродский), – говорил глава правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, подчеркивая, что любая страна и ее народ должны гордиться достижениями в интеллектуальной сфере не меньше, чем в спорте и труде.





Вот уже пять месяцев книги Светланы Алексиевич не могут дойти до читателей библиотек страны, потому что чиновники, которые курируют библиотеки, не могут оперативно принять решение или считают, что читателям не нужен пятитомник нобелевского лауреата.