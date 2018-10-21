В Мозырском районе местный житель по дороге домой повредил 11 автомобилей. Зачем, не рассказывает

18-летний житель деревни Козенки, что под Мозырем, повредил 11 автомобилей. Зачем — сам не знает. Подробности рассказали в УВД.





Учащийся одного из гомельских колледжей приехал на выходные домой. 6 октября парень встретился с друзьями. Посидели, выпили. Затем молодой человек пошел домой — и вдруг принялся крушить припаркованные во дворах авто: выбивал фары, отрывал номера и дворники, выцарапывал нецензурные слова.









Сотрудники милиции нашли хулигана. Объяснить мотивы своего поступка молодой человек не смог. В отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство.