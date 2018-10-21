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В Мозырском районе местный житель по дороге домой повредил 11 автомобилей. Зачем, не рассказывает
18-летний житель деревни Козенки, что под Мозырем, повредил 11 автомобилей. Зачем — сам не знает. Подробности
Учащийся одного из гомельских колледжей приехал на выходные домой. 6 октября парень встретился с друзьями. Посидели, выпили. Затем молодой человек пошел домой — и вдруг принялся крушить припаркованные во дворах авто: выбивал фары, отрывал номера и дворники, выцарапывал нецензурные слова.
Сотрудники милиции нашли хулигана. Объяснить мотивы своего поступка молодой человек не смог. В отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство.
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Объяснить мотивы своего поступка молодой человек не смог.
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