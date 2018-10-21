|
Пойдут ли белорусы за Путиным в рай?
Баллистические ракеты средней дальности MGM-31 Pershing-2, nationalinterest.org
Обоснование Трамп привел простое: Россия уже нарушила этот договор, разместив ракеты-носители для транспортировки ядерных боеголовок в Европе. Президент США имел в виду памятный перевоз ракет на территорию Калининградской области Российской Федерации. Формально этот шаг не противоречил другому договору – договору о нераспространении ядерного оружия, поэтому, вероятно, Барак Обама не стал разогревать международную обстановку. Трамп – человек более радикальный, температура в бане его не волнует: можно и попариться.
Джордж Буш, Рональд Рейган, Михаил Горбачев, 1988 /Фото В. Зуфаров, В. Христофоров, Фото: ТАСС
Я уже писал как-то: нам не угрожают гипотетические базы в Польше или Прибалтике, нам (то есть, Беларуси) угрожает ракетная установка в Калининграде. И не потому, что эти ракеты будут нацелены на нас. А потому, что другие ракеты, американские, неизбежно будут нацелены на российскую технику.
И если, не дай Бог, что-то случится, то, как и заявил президент Путин, население Калининграда и окрестностей прямиком и сразу отправится в рай, к своему земляку Иммануилу Канту, а вот нам придется некоторое время пожить и помучиться, поскольку последствия ядерного удара будут катастрофическими – примерно такими же, как последствия Чернобыльской аварии. Только там Гродненская, Брестская и Витебская область остались практически чистыми, и сейчас, не приведи господь, именно они получат «компенсацию» в виде зараженных облаков. То есть, тоже отправятся в рай, но с некоторой задержкой в аду.
Оперативно-тактический комплекс Искандер. Фото: РИА Новости
Это – одна опасность. Другая – в нашем геополитическом положении и наших союзнических обязательствах. Если кто-то не знает, за исключением Калининграда других территорий, врезающихся в Запад, на европейской части континента у России нет. Зато такая территория есть у Союзного Государства России и Беларуси. Собственно говоря, это Республика Беларусь.
Мы так долго кричали (мы – это белорусское руководство), что нам угрожают то два самолета НАТО в государствах Балтии, то польские подразделения НАТО, что сейчас дорогие союзники вполне могут заявить:
– Спокойно! Мы вас защитим! Тем более, что угроза налицо!
И вот от этой защиты отказаться будет подозрительно трудно. Потому что от российской авиабазы отказаться было возможно под предлогом, что мы, мол, и сами с усами. Но ракет, чтобы защищаться от других ракет, у нас попросту нет. И так долго кричав «Волк! Волк!», как наше руководство будет отказываться теперь от собак для защиты от этого волка? Собаки, правда, будут и сами подозрительно хищными, однако… Поди, откажись – раз кричал, — союзники с удовольствием выслушают теперь вашу аргументацию:
– Что вы говорите, Александр Григорьевич? Вам никто не угрожает? Ай-ай, как интересно получается. А нам вот угрожают. И вы, дорогой союзник, не хотите нам помочь? А за что мы вам денежки платим?
Вывод ядерного оружия из Беларуси. Фото: 90s.by
Наши геополитические стратеги вели себя как бараны, если думали, что час появления этих собак на нашей поляне не наступит никогда. Мифический волк сконденсировался в волка реального, значит, и собаки будут реальными. Тем более, что говорят, будто пусковые установки под Гомелем вполне работоспособны. Ракеты Беларусь под визг пил и крики тогдашнего помощника президента Виктора Кучинского еще в прошлом веке разрезала, ну а шахты никто бетоном заливать не предлагал.
Мне уже говорят:
– Пока будет Лукашенко, ядерного оружия на белорусской территории не будет.
Я с удовольствием выслушаю эти же слова от самого президента Республики Беларусь и дождусь последствий этого убедительного и, как всегда, обоснованного заявления.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США объявил о готовности выйти из договора о неразмещении ракет средней и меньшей дальности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)