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Леонид Заико: Так у нас социальное или алкогольно-ориентированное государство?
Леонид Заико
На совещании по вопросам ликеро-водочной отрасли в Беларуси в понедельник Александр Лукашенко
— Во всем мире производство алкоголя не является социально важным и, более того, считается социально негативным явлением, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико. — Мы не являемся производителями всемирно известных марок шампанского, виски или водки. Здесь есть наша проблема внутренняя.
Доходы от продажи спиртного — это ущерб стране, считает экономист.
По мнению Леонида Заико, власти должны проводить меры по снижению потребления алкоголя. Недавний запрет на продажу спиртных напитков ночью эксперт называет бессмысленным.
— После полуночи по Минску из двухмиллионного населения ходят десятки людей. С точки зрения покупок это никакой роли не играет.
Собеседник «Салідарнасці» напоминает, что производство алкоголя очень выгодное — это акцизный товар.
— Поэтому существует и алкогольная «мафия», и чиновники из разных структур – Минфин и прочие — заинтересованы в том, чтобы эти доходы не снижались. В Беларуси их никто не останавливает. В парламенте нет внятных лоббистских групп, которые стараются уменьшить потребление алкоголя и табака. У нас нет такой традиции. Если бы это было мощным общественным явлением, тогда любой чиновник не стал бы говорить о конкуренции в этой сфере. Он просто побоялся бы выступать на эту тему, потому что на него обрушились бы сотни голосов — рассерженных женщин, борцов с нездоровым образом жизни.
Экономический эффект от продаж алкоголя абсолютно теряется социальными последствиями, уверен экономист:
— Надо четко выбирать: у нас социальное государство или алкогольно-ориентированное. Сам президент не пьет, сдержанно относится к алкоголю. Если бы он выступал против употребления алкоголя, потерял бы большое количество сторонников.
— Глава государства обратил внимание на появление признаков недобросовестной конкуренции на внутреннем рынке. В чем она проявляется?
— Недобросовестная конкуренция может выражаться в использовании режимов времени для продажи алкоголя, в рекламе, когда потребителя вводят в заблуждение по поводу качества и цен на продукцию. Кроме того, есть региональная феодальная политика: в Могилеве продают могилевскую водку, в Минске — столичную.
Проведение крупных фестивалей под эгидой спиртных напитков также можно расценивать как недобросовестную конкуренцию.
— Лукашенко озаботился медленным ростом экспорта алкоголя. Как можно решить эту задачу?
— Ее решать не надо. Надо заниматься экспортом социально эффективных товаров — одежда, обувь или медицинские товары. Я бы не стал заостряться на стимулировании роста экспорта алкоголя. В соседних странах алкоголь расписан по лоббистским группам. Есть защитники алкоголизации России, Украины и прочее. Увеличить рост экспорта белорусской водки не является важным. Мы можем делать уникальные сорта настоек, бальзамов. Смотрите, что предлагают нам англичане и французы? Хорошие, столетиями освоенные алкогольные продукты.
Экспорт алкоголя наносит ущерб тем странам, которым мы продаем. Нет ни одной страны, где продажа спиртных напитков давала бы хороший экономический и социальный эффект.
— Могут ли правительство, местная власть, силовые структуры и производители выработать согласованную позицию, которая касается рынка алкоголя, если у каждой из сторон свои интересы?
— Здесь, как в любой отрасли, есть возможность создания ассоциации, которая объединяет производителей продукции. В России белорусские производители молока не работали с ассоциацией российских производителей, надеялись, что дядька из правительства будет за них проблемы решать. Весь мир работает в режиме договоренностей. Это так называемая олигополия — проведение всех мер по разделению рынка. Рынок устойчивый и потребление алкоголя стабильное. Рассчитывается емкость рынка, и вступают договоренности. Они могут быть и в виде квот, согласования объемов поставок. Пусть развития сотрудничества, кооперации — единственный правильный.
Местная власть должна заботиться об интересах населения, особенно детей, молодежи и тех, кто может оказаться жертвой алкоголизации, и заниматься антиалкогольной пропагандой. Задача силовых структур — бороться с неконтролируемыми продажами, незаконным импортом и реализацией подделок.
А правительство пускай думает, как лучше дать образование в области IT, как способствовать повышению здоровья населения, лучшему медобслуживанию. Что интересно, в наших поликлиниках очереди, а в ликеро-водочных отделах — их нет. Как так получается?
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Известный экономист объяснил, почему не стоит стимулировать рост экспорта спиртных напитков.
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