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Дисквалифицированные за допинг спортсмены за полгода должны вернуть госсредства, затраченные на их подготовку – Совмин

22.10.2018 17:25 — Разное | Интерфакс  
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Правительство Беларуси утвердило положение о порядке взыскания в бюджет средств, которые были затрачены на подготовку спортсменов в случае их дисквалификации из-за допинга.

В соответствии с опубликованным в понедельник постановлением правительства №750, дисквалифицированные спортсмены должны вернуть государству именные стипендии президента Беларуси, призы в денежной либо натуральной форме. При этом тренеры обязаны вернуть выплаченное им вознаграждение на подготовку этих спортсменов.

Основанием для возврата денег является приказ Минспорта или приказ председателя центрального совета ДОСААФ  (по техническим и авиационным видам спорта).

При отсутствии добровольного возмещения денежных средств министерство спорта и туризма, ДОСААФ должны принять меры по взысканию таких средств в судебном порядке.

Правительство приняло данный документ в развитие подписанного президентом Беларуси в мае этого года указа "О противодействии допингу в спорте", в соответствии с которым ужесточена ответственность спортсменов за использование допинга.

В частности, дисквалифицированным за применение допинга спортсменам указ запрещает заниматься педагогической деятельностью в спорте. Он будут обязаны вернуть стимулирующие выплаты, а также у них заберут госнаграды. Национальные и сборные команды будут сокращать в качестве наказания, а также урезать им финансирование. Также указом поручалось правительству проработать введение уголовной ответственности за использование запрещенных веществ и методов, а также за склонение спортсменов к нарушению антидопинговых правил.

 
 
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Правительство Беларуси утвердило положение о порядке взыскания в бюджет средств, которые были затрачены на подготовку спортсменов в случае их дисквалификации...
 
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