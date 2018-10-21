Налоги на землю, дома и квартиры: кому, когда и сколько платить

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Так что осталось меньше месяца, чтобы внести имущественные платежи, начисленные ИМНС.

Основанием для уплаты земельного налога является извещение налогового органа о необходимости в уплате налога. Такие извещения вручаются физлицам не позднее 1 августа лично под роспись.

Кто из физлиц платит налог?

Земельный налог и налог на недвижимость платят, в частности, собственники земли, жилого дома, гаража и других объектов недвижимости.

В отношении квартир в многоквартирных домах налог не платят семьи, у которых в собственности одна квартира. Но платят те, у кого две и более квартир, если эти квартиры числятся за одним собственником.

Надо иметь в виду, что плательщиками земельного налога являются физлица, у которых земельные участки находятся на праве временного пользования, пожизненного наследуемого владения, частной собственности либо приняты по наследству.

Важно знать

Случается, что у физических лиц нет документов или сведений, которые подтверждают право собственности, владения или пользования на земельный участок, либо нет необходимой госрегистрации таких прав на земельный участок. Но это не освобождает их от уплаты налога за те земельные участки, которыми они фактически пользуются.

Однако уплата земельного налога не узаконивает самовольно занятый земельный участок

Как узнать сумму налога?

Налоговые органы указывают суммы начисленных сборов в извещениях на уплату имущественных налогов. Такие извещения плательщики получают заблаговременно с помощью обычной почты или с их согласия через электронные сообщения – в личный кабинет пользователя на сайте МНС или иным путем.

Если кто-то не получил подобного извещения, то может обратиться в налоговую по месту нахождения земельного участка, объекта недвижимости. В налоговой службе можно уточнить сумму сбора.

Сумму налога можно посмотреть также в ЕРИП, введя свой учетный номер (УНП).

Земельный налог налоговики ежегодно исчисляют исходя из кадастровой стоимости земельного участка.

Эта стоимость определяется в соответствии с законодательством об охране и использовании земель землеустроительными службами. Так, ставка земельного налога для жилой усадебной зоны при кадастровой стоимости земельных участков менее 20 720 рублей за гектар устанавливается в размере 20,72 рубля за гектар; при кадастровой стоимости земельных участков

20 720 рублей за гектар и выше в размере 0,1% от кадастровой стоимости.

Местные Советы депутатов вправе увеличивать (уменьшать) ставки земельного налога отдельным категориям плательщиков, но не более чем в два с половиной раза.

Расчет подлежащей уплате суммы производится умножением налоговой базы на ставку налога.

Где уплатить?

Налоги уплатить можно любым доступным способом: через ЕРИП, отделения и филиалы банков, интернет-банкинг и инфокиоски, почтовые отделения, сельские или поселковые Советы, в самой налоговой инспекции. В садоводческих товариществах и гаражных кооперативах можно заплатить сборы соответствующим уполномоченным лицам.

Физическое лицо имеет право произвести уплату налога досрочно.

Льготы по земельному налогу

Льготы по уплате земельного налога предоставляются военнослужащим срочной военной службы, а также проходящим альтернативную службу, участникам Великой Отечественной войны. Также некоторые иные лица имеют право на льготное налогообложение в соответствии с законом «О ветеранах».

В числе льготников также многодетные семьи, пенсионеры по возрасту, инвалиды I и II группы и другие нетрудоспособные физлица, если нет регистрации по месту их жительства трудоспособных лиц, а также некоторые другие категории населения.