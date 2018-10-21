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Посольство Беларуси в России подтвердило гибель белоруса при взрыве на заводе в Ленинградской области

22.10.2018 18:11 — Разное | БелТА  
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22 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В посольстве Беларуси в России корреспонденту БЕЛТА подтвердили гибель белоруса при произошедшем 19 октября взрыве на пиротехническом заводе в городе Гатчине Ленинградской области.

"Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области официально уведомило посольство о гибели гражданина Беларуси 1985 года рождения в результате взрыва на заводе "Авангард", - отметили в пресс-службе диппредставительства.

Отделение посольства в Санкт-Петербурге оказывает родственникам погибшего необходимое содействие, добавили в пресс-службе.

/Будет дополнено/.-0-

 
 
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22 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В посольстве Беларуси в России корреспонденту БЕЛТА подтвердили гибель белоруса при произошедшем 19 октября взрыве на...
 
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