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Посольство Беларуси в России подтвердило гибель белоруса при взрыве на заводе в Ленинградской области
22 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В посольстве Беларуси в России корреспонденту БЕЛТА подтвердили гибель белоруса при произошедшем 19 октября взрыве на пиротехническом заводе в городе Гатчине Ленинградской области.
"Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области официально уведомило посольство о гибели гражданина Беларуси 1985 года рождения в результате взрыва на заводе "Авангард", - отметили в пресс-службе диппредставительства.
Отделение посольства в Санкт-Петербурге оказывает родственникам погибшего необходимое содействие, добавили в пресс-службе.
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Посольство Беларуси в России подтвердило гибель белоруса при взрыве на заводе в Ленинградской области
22 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В посольстве Беларуси в России корреспонденту БЕЛТА подтвердили гибель белоруса при произошедшем 19 октября взрыве на...
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