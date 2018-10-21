Путин ввел санкции против Украины





Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с «недружественными действиями Украины» в отношении российских граждан и юридических лиц. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Документ поручает составить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых будут применяться санкции. О каких мерах идет речь, пока неясно, их еще предстоит разработать российскому правительству.

Указ вступил в силу с 22 октября. В указе говорится, что санкции отменят, если Украина откажется от "ограничительных мер" в отношении граждан и юридических лиц РФ.

Действия России являются ответом на недружественные действия Киева.

