Где готовят будущих огнеборцев?





27 октября в 11.00 в Университете гражданской защиты МЧС (г. Минск, ул. Машиностроителей, 25) пройдет День открытых дверей. Будущим абитуриентам расскажут об особенностях приемной кампании в 2019 году, ознакомят с историей университета, материально-учебной базой и организацией учебного процесса, условиями жизни и быта будущих спасателей-пожарных. Для гостей вуза курсанты подготовят показательные выступления.