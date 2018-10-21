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Где готовят будущих огнеборцев?
22.10.2018 — Разное | Вороновская газета
27 октября в 11.00 в Университете гражданской защиты МЧС (г. Минск, ул. Машиностроителей, 25) пройдет День открытых дверей. Будущим абитуриентам расскажут об особенностях приемной кампании в 2019 году, ознакомят с историей университета, материально-учебной базой и организацией учебного процесса, условиями жизни и быта будущих спасателей-пожарных. Для гостей вуза курсанты подготовят показательные выступления.
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27 октября в 11.00 в Университете гражданской защиты МЧС (г. Минск, ул. Машиностроителей, 25) пройдет День открытых дверей. Будущим абитуриентам расскажут об...
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