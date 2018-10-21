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В Слуцке покажут детское проекционно-лазерное шоу

22.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В субботу, 27 октября, в Слуцком ГДК впервые пройдут выступления проекционно-лазерного шоу «Мы герои» от продюсерского центра «Арт-Ап». Об этом сайту SlutskGorod сообщили организаторы мероприятия. 

Юных случчан будут радовать оригинальные номера жонглёров, акробатов, эквилибристов и воздушных гимнастов, неоновое, световое и проекционное шоу нового поколения, а также выступления иллюзионистов и фокусников.

Всё это пройдёт в сопровождении комиков, героев Фиксика и Симки, Миньона Стюарда, Джека Воробья, Малефисенты, Саб Зиро, Трансформерами и Железным человеком.

Цены билетов составят от 10 до 12 рублей, для детских садов действуют специальные условия. 

Начало представлений: 27 октября в 12:00 и 16:00. 

Справки по телефону кассы ГДК: +375(1795)5-73-26.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В субботу, 27 октября, в Слуцком ГДК впервые пройдут выступления проекционно-лазерного шоу «Мы герои» от продюсерского центра «Арт-Ап». Об этом сайту SlutskGorod сообщили...
 
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