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В Бресте продолжается обустройство «Тропы здоровья»
22.10.2018 18:56 — Разное | Виртуальный Брест
Речь идет об экотропе, которая ограничена с одной стороны рекой Мухавец, с другой – озёрами Сои.
Данная дорога, протяженностью около 7,5 км, соединяет восток и запад города, начиная свой отсчет от Брестской крепости.
Двумя неделями ранее, в рамках проведения городского месячника по благоустройству, сотрудники администрация Московского района г.Бреста провели субботник в прибрежной зоне реки Мухавец. Цель – обустройство «Тропы здоровья» для жителей района и города.
Сегодня эстафету по благоустройству данной зоны перехватило дорожно-эксплуатационное предприятие, расширив тропу с помощью специальной техники.
На очереди – благоустройство прилегающей территории.
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Речь идет об экотропе, которая ограничена с одной стороны рекой Мухавец, с другой – озёрами Сои. Данная дорога, протяженностью около 7,5 км, соединяет восток...
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