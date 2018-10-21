В Бресте продолжается обустройство «Тропы здоровья»

Речь идет об экотропе, которая ограничена с одной стороны рекой Мухавец, с другой – озёрами Сои.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59951.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59951.php

Читать полностью в источнике с фото:





Данная дорога, протяженностью около 7,5 км, соединяет восток и запад города, начиная свой отсчет от Брестской крепости.

Двумя неделями ранее, в рамках проведения городского месячника по благоустройству, сотрудники администрация Московского района г.Бреста провели субботник в прибрежной зоне реки Мухавец. Цель – обустройство «Тропы здоровья» для жителей района и города.

Сегодня эстафету по благоустройству данной зоны перехватило дорожно-эксплуатационное предприятие, расширив тропу с помощью специальной техники.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59951.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59951.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59951.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59951.php

Читать полностью в источнике с фото:





На очереди – благоустройство прилегающей территории.