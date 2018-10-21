ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте продолжается обустройство «Тропы здоровья»

22.10.2018 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Речь идет об экотропе, которая ограничена с одной стороны рекой Мухавец, с другой – озёрами Сои.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59951.php

В Бресте продолжается обустройство «Тропы здоровья»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59951.php

В Бресте продолжается обустройство «Тропы здоровья»

Данная дорога, протяженностью около 7,5 км, соединяет восток и запад города, начиная свой отсчет от Брестской крепости.

Двумя неделями ранее, в рамках проведения городского месячника по благоустройству, сотрудники администрация Московского района г.Бреста провели субботник в прибрежной зоне реки Мухавец. Цель – обустройство «Тропы здоровья» для жителей района и города.

Сегодня эстафету по благоустройству данной зоны перехватило дорожно-эксплуатационное предприятие, расширив тропу с помощью специальной техники.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59951.php

В Бресте продолжается обустройство «Тропы здоровья»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59951.php

В Бресте продолжается обустройство «Тропы здоровья»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59951.php

В Бресте продолжается обустройство «Тропы здоровья»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59951.php

В Бресте продолжается обустройство «Тропы здоровья»

На очереди – благоустройство прилегающей территории.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь идет об экотропе, которая ограничена с одной стороны рекой Мухавец, с другой – озёрами Сои. Данная дорога, протяженностью около 7,5 км, соединяет восток...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Слуцке покажут детское проекционно-лазерное шоу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика