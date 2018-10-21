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Работа по устранению выброса нефтепродуктов ведется в обводном канале Мухавца
22.10.2018 18:56 — Разное | Виртуальный Брест
На прошлой неделе был замечен незначительный выброс нефтепродуктов в обводной канал р. Мухавец.
Благодаря неравнодушным брестчанам, вовремя заметившим проблему и обратившимся в Брестскую городскую и районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды, проблему оперативно начали устранять.
Уже на протяжении нескольких дней работники ДЭПа подсыпают пятно нефтепродуктов специальным абсорбентом. Данная процедура будет проводиться до полного впитывания и устранения участка загрязнения.
На днях к ДЭПовцам подключатся сотрудники
На данный момент жизни и здоровью пернатых «жителей» и других представителей фауны ничего не угрожает.
При благоприятных погодных условиях работа по устранению данной проблемы будет проведена в течение трех недель.
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На прошлой неделе был замечен незначительный выброс нефтепродуктов в обводной канал р. Мухавец. Благодаря неравнодушным брестчанам, вовремя заметившим...
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