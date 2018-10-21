Работа по устранению выброса нефтепродуктов ведется в обводном канале Мухавца

На прошлой неделе был замечен незначительный выброс нефтепродуктов в обводной канал р. Мухавец.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59950.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59950.php

Читать полностью в источнике с фото:





Благодаря неравнодушным брестчанам, вовремя заметившим проблему и обратившимся в Брестскую городскую и районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды, проблему оперативно начали устранять.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59950.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59950.php

Читать полностью в источнике с фото:





Уже на протяжении нескольких дней работники ДЭПа подсыпают пятно нефтепродуктов специальным абсорбентом. Данная процедура будет проводиться до полного впитывания и устранения участка загрязнения.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59950.php

Читать полностью в источнике с фото:





На днях к ДЭПовцам подключатся сотрудники МЧС , которые обеспечат чистку обводного канала от илистой массы.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59950.php

Читать полностью в источнике с фото:





На данный момент жизни и здоровью пернатых «жителей» и других представителей фауны ничего не угрожает.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59950.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59950.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59950.php

Читать полностью в источнике с фото:





При благоприятных погодных условиях работа по устранению данной проблемы будет проведена в течение трех недель.