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Работа по устранению выброса нефтепродуктов ведется в обводном канале Мухавца

22.10.2018 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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На прошлой неделе был замечен незначительный выброс нефтепродуктов в обводной канал р. Мухавец.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59950.php

Работа по устранению выброса нефтепродуктов ведется в обводном канале Мухавца


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59950.php

Работа по устранению выброса нефтепродуктов ведется в обводном канале Мухавца

Благодаря неравнодушным брестчанам, вовремя заметившим проблему и обратившимся в Брестскую городскую и районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды, проблему оперативно начали устранять.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59950.php

Работа по устранению выброса нефтепродуктов ведется в обводном канале Мухавца


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59950.php

Работа по устранению выброса нефтепродуктов ведется в обводном канале Мухавца

Уже на протяжении нескольких дней работники ДЭПа подсыпают пятно нефтепродуктов специальным абсорбентом. Данная процедура будет проводиться до полного впитывания и устранения участка загрязнения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59950.php

Работа по устранению выброса нефтепродуктов ведется в обводном канале Мухавца

На днях к ДЭПовцам подключатся сотрудники МЧС, которые обеспечат чистку обводного канала от илистой массы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59950.php

Работа по устранению выброса нефтепродуктов ведется в обводном канале Мухавца

На данный момент жизни и здоровью пернатых «жителей» и других представителей фауны ничего не угрожает.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59950.php

Работа по устранению выброса нефтепродуктов ведется в обводном канале Мухавца


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59950.php

Работа по устранению выброса нефтепродуктов ведется в обводном канале Мухавца


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59950.php

Работа по устранению выброса нефтепродуктов ведется в обводном канале Мухавца

При благоприятных погодных условиях работа по устранению данной проблемы будет проведена в течение трех недель.

 
 
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На прошлой неделе был замечен незначительный выброс нефтепродуктов в обводной канал р. Мухавец. Благодаря неравнодушным брестчанам, вовремя заметившим...
 
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