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г.Пинск: в ДТП травмирован водитель,совершивший столкновение с припаркованным "МАЗом"
22.10.2018 18:56 — Разное | Виртуальный Брест
22.10.2018 года в 08: 50 часов в г.Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 24-летний местный житель, управляя автомобилем «Тайота-Королла», двигаясь по ул.Рокоссовского, напротив д. №8 при возникновении препятствия не принял меры к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с припаркованным у правого края проезжей части, в попутном направлении, автомобилем «МАЗ».
В результате ДТП водитель "Тайота-Королла" с травмами госпитализирован в УЗ «Пинская центральная больница».
Установлено, что за 5 лет водительского стажа мужчина 59 раз привлекался к административной ответственности за нарушение
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22.10.2018 года в 08: 50 часов в г.Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 24-летний местный житель, управляя автомобилем...
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