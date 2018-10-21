22.10.2018 года в 08: 50 часов в г.Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 24-летний местный житель, управляя автомобилем «Тайота-Королла», двигаясь по ул.Рокоссовского, напротив д. №8 при возникновении препятствия не принял меры к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с припаркованным у правого края проезжей части, в попутном направлении, автомобилем «МАЗ».



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В результате ДТП водитель "Тайота-Королла" с травмами госпитализирован в УЗ «Пинская центральная больница».



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Установлено, что за 5 лет водительского стажа мужчина 59 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД . Проводится проверка.