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Трудовая миграция набирает обороты: белорусы рванули в Польшу и Литву, а РФ теряет популярность
22.10.2018 18:56 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси набирает обороты трудовая миграция. За 9 месяцев этого года на заработки за границу уехало 9053 человека, сообщает департамент по миграции и гражданству МВД. Это на 866 человек
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Для сравнения: за весь 2017 год на заработки за границу
При этом меняются предпочтения наших соотечественников в выборе стран для трудовой миграции. В этом году заметно выросло число тех, кто отправился на заработки в Польшу и Литву. Зато в Россию наши соотечественники едут в поисках работы теперь реже.
Если в Литву в январе-сентябре прошлого года уехало 287 человек, то за этот же период этого года — 1000 человек. В Польше за 9 месяцев нынешнего года трудоустроилось 2587 человек, за аналогичный период прошлого года — 2100. В Литве и Польше востребованы белорусские рабочие.
В России работу в январе-сентябре этого года нашел 4071 человек, за аналогичный период 2017-го — 4764 человека. Реже соотечественники также стали отправляться на заработки в США: 329 в этом году против 465 человек за 9 месяцев прошлого года. В США белорусы чаще всего устраиваются в сфере обслуживания и торговле.
В Германию выросло число трудовых мигрантов из Беларуси: 337 человек за 9 месяцев этого года против 177 человек за аналогичный период 2017 года. Ранее в Германии
В Финляндию белорусы также теперь чаще едут для трудоустройства: 112 человек против 99 годом ранее. В этой стране белорусы востребованы в сельском хозяйстве.
Чехия тоже становится популярнее среди трудовых мигрантов из нашей страны: 325 человек за 9 месяцев этого года против 61 годом ранее. В этой стране востребованы белорусские рабочие. Ранее МИД Чехии
Мужчины по-прежнему чаще отправляются на заработки за границу, чем женщины: 6029 мужчин и 3024 женщины в январе-сентябре этого года.
Сначала на проблему ощутимой трудовой миграции
Напомним, белорусы все чаще
Тем временем власти намерены провести «системную экономическую политику по росту заработной платы (трансфертов) в целях сокращения оттока рабочей силы за границу».
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В Беларуси набирает обороты трудовая миграция. За 9 месяцев этого года на заработки за границу уехало 9053 человека, сообщает департамент по миграции и гражданству...
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