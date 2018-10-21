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Трудовая миграция набирает обороты: белорусы рванули в Польшу и Литву, а РФ теряет популярность

22.10.2018 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси набирает обороты трудовая миграция. За 9 месяцев этого года на заработки за границу уехало 9053 человека, сообщает департамент по миграции и гражданству МВД. Это на 866 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в какие страны чаще всего белорусы отправляются на заработки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59945.php

Трудовая миграция набирает обороты: белорусы рванули в Польшу и Литву, а РФ теряет популярность

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Для сравнения: за весь 2017 год на заработки за границу отправилось 10 703 белоруса. Это на 3,3 тысячи человек больше, чем в 2016 году. Если динамика сохранится, то в этом году может быть зафиксирован рекорд по числу уехавших на заработки. К примеру, в 2011 году за границей трудоустроилось 5522 белоруса.

При этом меняются предпочтения наших соотечественников в выборе стран для трудовой миграции. В этом году заметно выросло число тех, кто отправился на заработки в Польшу и Литву. Зато в Россию наши соотечественники едут в поисках работы теперь реже.

Если в Литву в январе-сентябре прошлого года уехало 287 человек, то за этот же период этого года — 1000 человек. В Польше за 9 месяцев нынешнего года трудоустроилось 2587 человек, за аналогичный период прошлого года — 2100. В Литве и Польше востребованы белорусские рабочие.

В России работу в январе-сентябре этого года нашел 4071 человек, за аналогичный период 2017-го — 4764 человека. Реже соотечественники также стали отправляться на заработки в США: 329 в этом году против 465 человек за 9 месяцев прошлого года. В США белорусы чаще всего устраиваются в сфере обслуживания и торговле.

В Германию выросло число трудовых мигрантов из Беларуси: 337 человек за 9 месяцев этого года против 177 человек за аналогичный период 2017 года. Ранее в Германии анонсировали, что упростят правила трудоустройства для мигрантов из третьих стран.

В Финляндию белорусы также теперь чаще едут для трудоустройства: 112 человек против 99 годом ранее. В этой стране белорусы востребованы в сельском хозяйстве.

Чехия тоже становится популярнее среди трудовых мигрантов из нашей страны: 325 человек за 9 месяцев этого года против 61 годом ранее. В этой стране востребованы белорусские рабочие. Ранее МИД Чехии объявил, что выделит больше ресурсов для рассмотрения запросов на получение разрешений на работу от специалистов из других стран, в том числе и из Беларуси.

Мужчины по-прежнему чаще отправляются на заработки за границу, чем женщины: 6029 мужчин и 3024 женщины в январе-сентябре этого года.

Сначала на проблему ощутимой трудовой миграции обратили внимание профсоюзы, а теперь и президент.

Напомним, белорусы все чаще уезжают на заработки за границу. Если в 2014 году за пределами страны, по официальной статистике, трудились 62,2 тысячи человек, то в прошлом — почти на 21 тысячу больше.

Тем временем власти намерены провести «системную экономическую политику по росту заработной платы (трансфертов) в целях сокращения оттока рабочей силы за границу».

 
 
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В Беларуси набирает обороты трудовая миграция. За 9 месяцев этого года на заработки за границу уехало 9053 человека, сообщает департамент по миграции и гражданству...
 
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