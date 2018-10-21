Бессмысленный нетворкинг. Где действительно есть шанс завести нужные знакомства

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Наверное, каждый из нас побывал, как минимум, на одном из мероприятий для нетворкинга, которое изначально казалось многообещающим, но в итоге обернулось конфузом.

Большинство людей приходит на такие встречи в надежде обзавестись новыми знакомыми, которые могут быть полезны для карьеры. Однако в конечном счете все сидят в углу с бокалом в руке и разговаривают с кем-то, кого они и так знают.

Интровертам такие мероприятия кажутся ужасными, но оказывается, они не столь уж эффективны и для экстравертов. Многие люди — не только интроверты — покидают такие встречи, чувствуя, что они напрасно потратили время. Некоторые даже задаются вопросом, что с ними не так, раз они не в состоянии эффективно проводить время на этих встречах.

Но с вами все в порядке — проблема в самом мероприятии.

В процессе работы над своей последней книгой о нетворкинге я изучил десятки исследований, посвященных проблеме установления контактов, и выяснил, что наиболее распространенное мнение о подобного рода мероприятиях звучит так: они не стоят затрачиваемых на них усилий. Большинство из нас, оказавшись в ситуации, где единственная задача — познакомиться с новыми людьми, чаще всего по умолчанию остается в пределах зоны комфорта. Мы разговариваем с уже знакомыми людьми… или с теми, кто больше всего на них похож. Таким образом, мероприятия для нетворкинга обречены на провал с самого начала в силу своего устройства.

В ходе одного исследования преподаватели бизнес-школы Колумбийского университета Пол Играм и Майкл Моррис организовали прием для участников курса executive MBA. В числе приглашенных было много студентов, активно убеждавших руководство школы увеличить количество мероприятий для нетворкинга с коллегами. В пятницу вечером на приеме собралось в общей сложности 100 топ-менеджеров, консультантов, предпринимателей и банкиров. Незадолго до этого Инграм и Моррис провели опрос среди менеджеров, чтобы выяснить, кого из приглашенных они уже знали, а также каковы их цели и намерения. Исследователи выяснили, что каждый гость, как правило, знал около трети других приглашенных и что большинство из них планировало воспользоваться возможностью установить новые контакты.

Когда гости прибыли на прием, ученые попросили их: «Ведите себя как обычно. Разговаривайте с теми, с кем вам захочется, наслаждайтесь едой и напитками». Затем исследователи прибегли к помощи отслеживающих устройств, чтобы контролировать, кто с кем разговаривал. Как вы, возможно, уже догадались, большинство менеджеров предпочитало общаться со своими знакомыми. Хотя 95% опрошенных заявили, что намерены познакомиться с новыми людьми, среднестатистический приглашенный на вечеринку провел половину времени с кем-то из знакомой ему трети гостей.

Немногочисленные знакомства, которые все-таки состоялись, в основном происходили между людьми из одной и той же сферы деятельности: консультанты общались с консультантами, банкиры — с банкирами. Судя по таким показателям, как количество разговоров с новыми людьми и разнообразие обсуждаемых тем, наиболее коммуникабельным участником мероприятия оказался бармен.

Если даже действующим из лучших побуждений менеджерам не удается завязать новые знакомства, можно сделать вывод, что притяжение зоны комфорта действительно велико. Как же его избежать? Оказывается, лучшей стратегией может стать простое решение — перестать пытаться познакомиться с новыми людьми. Мы можем с большей вероятностью встретить их, посещая мероприятия, посвященные какой-нибудь деятельности, а не исключительно нетворкингу. По мнению социолога и специалиста по социальному взаимодействию Брайана Уцци и профессора лидерства и организационных преобразований школы менеджмента им. Келлога Ричарда Л. Томаса, «по-настоящему сильные связи формируются не за счет повседневных разговоров, а в ситуациях, когда вы вовлечены в относительно важную деятельность, позволяющую вам общаться с разными людьми». Другими словами, участие в проектах, командах или деятельности, собирающей вместе самых разных людей, будет намного эффективнее в деле создания сети знакомств, чем светская болтовня на вечеринке.

Основная проблема мероприятий, посвященных нетворкингу, заключается в том, что они не служат никаким целям за исключением бесед с новыми людьми, а без глобальных целей — без значимой деятельности — ничто не побуждает нас выходить за пределы зоны комфорта. И, напротив, когда ставки повышаются, мы осознаем необходимость общаться не только со знакомыми или представителями той же сферы и прикладываем больше усилий для этого.

Существует огромное количество таких важных видов деятельности: например, волонтерство, благотворительность, игра в спортивной любительской команде, новое хобби или любое другое занятие, которое сводит вместе разных людей для совместной работы над проектом, который невозможно реализовать одному.

Вложенное в подобные занятия время окупается сторицей и приносит намного больше пользы, чем обычный нетворкинг — и это не считая пользы для здоровья от занятий спортом или социальных преимуществ участия в благотворительности. Итак, откажитесь от мероприятий для нетворкинга. Вы имеете право больше никогда их не посещать… при условии, что вы посвятите освободившееся время правильному виду коллективной активности.

Дэвид Буркус, HBR