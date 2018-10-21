Лукашенко потребовал усилить госмонополию на производство алкоголя

Защитить алкогольный рынок от контрафакта и предотвратить теневой оборот – такое распоряжение сегодня дал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Он напомнил, что в Беларуси производить и импортировать спиртное можно только с разрешения государства, и монополию эту надо только усиливать, передает телеканал «МИР 24».

«Алкогольная продукция – товар особый, подакцизный. И во всем мире он регулируется жестко государством. Беларусь не исключение. Наверное, у нас самое жесткое регулирование, поскольку существует определенная монополия на производство и реализацию алкоголя. И я абсолютно убежден, что мы на этом этапе должны посмотрев на этот вопрос, должны эту монополию усилить, исходя из опыта работы последних лет», – сказал Лукашенко.



Лукашенко также отметил, что рост экспорта белорусского алкоголя в последнее время замедлился.

Чтобы исправить ситуацию, предлагается увязать его с объемом производства, то есть продавать больше алкоголя на внутреннем рынке производители смогут, только если экспорт тоже нарастят.