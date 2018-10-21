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Дирекцию "Лiстапада" лишили права отбирать фильмы для национального конкурса
Главная новость прошедшей сегодня пресс-конференции «Лiстапада» — не анонс внеконкурсных программ и фильмов национального конкурса. А информация о том, что выбирать белорусское кино для фестиваля теперь будут без участия дирекции.
Как пояснили организаторы форума, комиссия по отбору фильмов для национального конкурса на фестивале «Лiстапад» была всегда. В нее входили представители Министерства культуры, белорусские кинокритики, эксперты кино и программные директора фестиваля. Но в этом году ситуация изменилась: дирекция «Лiстапада» теперь может рекомендовать кино к отбору, но финальное слово — за комиссией, глава которой — первый заместитель министра культуры Ирина Дрига.
— Отличие в этом году в том, что в комиссию не вошли представители дирекции и было гораздо меньше киноведов и кинокритиков, — прокомментировал ситуацию во время пресс-конференции программный директор национального конкурса Николай Лавренюк. — Если раньше в комиссию входили сотрудники кинопроката, киноведы, кинокритики, представители дирекции и, конечно, Министерство культуры, то сейчас гораздо больше представителей государственных структур.
Первый заместитель министра культуры Ирина Дрига, в свою очередь, пояснила позицию комисси, отметив, что национальный конкурс для киносообщества является одним из самых главных, поэтому решено было расширить спектр лиц, которые причастны к отбору этой программы.
— Рекомендации дирекции комиссией учитывались, при этом в ее работе принимали участие и киноведы, и прокатчики, и даже философы и социологи. Единственная цель нововведения — снять то напряжение, которое присутствует в киносреде относительно отбора фильмов, — резюмировала Дрига.
— Это проблема, — комментирует ситуацию директор «Лiстапада» Анжелика Крашевская. — Один из пунктов регламента международного кинофестиваля — он должен быть вне цензурного контекста. Пока я не могу сказать, как эта новость повлияет на аккредитацию «Лiстапада» в Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров FIAPF, мы будем отчитываться уже после фестиваля. Пока ясно, что это не на пользу фестивалю.
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Выбирать белорусское кино для фестиваля "Лiстапад" теперь будут без участия дирекции.
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