Главная новость прошедшей сегодня пресс-конференции «Лiстапада» — не анонс внеконкурсных программ и фильмов национального конкурса. А информация о том, что выбирать белорусское кино для фестиваля теперь будут без участия дирекции.

Как пояснили организаторы форума, комиссия по отбору фильмов для национального конкурса на фестивале «Лiстапад» была всегда. В нее входили представители Министерства культуры, белорусские кинокритики, эксперты кино и программные директора фестиваля. Но в этом году ситуация изменилась: дирекция «Лiстапада» теперь может рекомендовать кино к отбору, но финальное слово — за комиссией, глава которой — первый заместитель министра культуры Ирина Дрига.

— Отличие в этом году в том, что в комиссию не вошли представители дирекции и было гораздо меньше киноведов и кинокритиков, — прокомментировал ситуацию во время пресс-конференции программный директор национального конкурса Николай Лавренюк. — Если раньше в комиссию входили сотрудники кинопроката, киноведы, кинокритики, представители дирекции и, конечно, Министерство культуры, то сейчас гораздо больше представителей государственных структур.



Фото носит иллюстративный характер. Автор: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Первый заместитель министра культуры Ирина Дрига, в свою очередь, пояснила позицию комисси, отметив, что национальный конкурс для киносообщества является одним из самых главных, поэтому решено было расширить спектр лиц, которые причастны к отбору этой программы.

— Рекомендации дирекции комиссией учитывались, при этом в ее работе принимали участие и киноведы, и прокатчики, и даже философы и социологи. Единственная цель нововведения — снять то напряжение, которое присутствует в киносреде относительно отбора фильмов, — резюмировала Дрига.

— Это проблема, — комментирует ситуацию директор «Лiстапада» Анжелика Крашевская. — Один из пунктов регламента международного кинофестиваля — он должен быть вне цензурного контекста. Пока я не могу сказать, как эта новость повлияет на аккредитацию «Лiстапада» в Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров FIAPF, мы будем отчитываться уже после фестиваля. Пока ясно, что это не на пользу фестивалю. Объявление тендера на проведение тоже, кстати, вне регламента.