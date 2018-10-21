Барбекю и шашлык: в чем разница?

пишет neft.by Веганам там делать нечего. Белорусы впервые участвовали в чемпионате Литвы по барбекю. Это была команда BBQ Masters: Belarus Crew, в составе которой выступали представители «Белоруснефти»,neft.by





10 команд по 5 человек из США, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии. И единственные представители постсоветского пространства – белорусы. На чемпионат по барбекю они приехали впервые. Некоторые блюда для наших поваров стали причиной бессонных ночей. Например, говяжью грудину и рваную свинину готовили всю ночь, подсыпали угли и щепу в мангал, поддерживая постоянную температуру.





Сразу скажу, такой вид спорта лично мне очень нравится. Правда, не в качестве «спортсмена», а судьи. Именно им предстояло первыми дегустировать все приготовленные блюда. Зрителей и болельщиков тоже не обделили. Найти место, где проходил чемпионат, было очень просто. По запаху.





Начальник службы общепита РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» Сергей Кирелюк вспоминает все нюансы соревнования:





– Каждая команда получила одинаковый набор продуктов. В него входило несколько цыплят, говяжья грудина, свиные ребра, корейка. Готовилось все только на углях или огне, ни электричества, ни газа. Плюс только натуральные специи или ингредиенты для маринада – чтобы полностью раскрыть вкус мяса.





– Представляю реакцию прохожих на запахи!





– Не представляете! Все, кто пришел в этот парк погулять или поболеть – стали дегустаторами. Пробовали, наслаждались, делились кулинарными впечатлениями. Говорили нам много приятных слов, например, что удивлены уровнем белорусской команды.





В беседу включается заведующий производством службы общепита РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» Павел Васькин:





– За 3 дня мы приготовили в общей сложности 7 авторских блюд. Шесть – в командных соревнованиях, еще одно – в рамках капитанского конкурса. Первыми пробу снимали судьи, а затем на дегустационном столе все приготовленное нарезали на небольшие порции, и в таком фуршетном варианте наши творения пробовали все желающие. Так делали все команды, мы могли пройти попробовать блюда соперников. У всех было вкусно.





За право считаться родиной барбекю соревнуются несколько стран и континентов. Африканское население острова Гаити использовало аналогичный способ жарки мяса, назывался он Barbacoas, и впервые упоминался в 1553 году в книге испанского историка Сьеса де Леона «Хроника Перу». Также есть предположение, что термин барбекю происходит от французского сочетания слов barbe a gueue, что переводится «от бороды до хвоста». В США во времена рабства среди афроамериканцев получило распространение блюдо из свиных ребрышек, приготовленное по методу аналогичному барбекю.





Белорусам рассуждать о происхождении слова было некогда. Время тратили на то, чтобы успеть накормить жюри обедом из нескольких барбекю-блюд. Свинина и говядина, курица и рыба, а также десерт. Оказывается, в барбекю можно превратить любой продукт.





«На гриле, на углях мы приготовили песочное тесто, – рассказывает Сергей Кирелюк – А затем нарезали и крошили его в импровизированные формочки из фольги. Добавляли крем-чиз, дыню, чипсы из бекона и выкладывали в форме ромба на специально обожженной доске».





Литовский чемпионат стал для поваров «Белоруснефти» первым опытом. Соревноваться пришлось с настоящими профи, которые знают абсолютно все о том, как надо жарить. Баталия оказалась не только вкусной, но и увлекательной. Несмотря на бессонные ночи и горячие, в прямом смысле, дни.





«Команды из Беларуси по барбекю не существовало до этой поездки, – рассказывает Павел Васькин. – Мы решили объединиться: 2 – представителя системы общепита «Белоруснефти» и повара других заведений столичного региона под предводительством Павла Голенкова. Решили попробовать. Почему бы и нет? Пусть и не выиграть, а перенять опыт. Собрались, подали заявку и вот мы уже в Вильнюсе».





«Сам фэст длился 3 дня, программа была очень насыщенная, – добавляет Сергей Кирелюк. – 7 категорий, в каждой свои задания. Например, говяжью грудину мы готовили около 10 часов, начиная с 3-х ночи, дежурили, постоянно подбрасывая угли. Спать, конечно, хотелось. Поэтому делали это по очереди».





Барбекю и шашлык: в чем разница? Барбекю – это способ приготовления продуктов на углях при низких температурах. Мясо должно не жариться, а скорее томиться несколько часов при температуре около 100–120°С. Приготовленное таким образом, с ароматом дыма, оно остается максимально сочным и нежным. Шашлыки традиционно готовят на мангале или на костре. Мясо нарезают кусочками, маринуют, надевают на шампуры и жарят на углях. Время приготовления занимает от 20 до 40 минут и зависит от температуры углей.





Оценивали гастро-шедевры по методу «слепого судейства». Каждое блюдо помещали в закрытые контейнеры, и зашифровывали специальным кодом. Чтобы у жюри не было искушения поддержать какую-то определенную команду. Судьи выбирая лучшие творения, учитывали множество нюансов. Среди критериев: оформление блюда, запах, степень прожарки, сочность, консистенция и собственно сам вкус. По каждой позиции выставлялись баллы. Чтобы стать победителем необходимо было собрать максимальное количество оценок.





«Жюри пришлось сложно, – считает Павел Васькин. – Выделить какую-то одну или даже три-пять из команд – было трудно. Сказать, что у кого-то блюдо не получилось, лично я не могу. Даже у тех, кто не дождался от жюри ни одного балла. Такой результат скорее зависел не от вкуса, а от ошибок во время подготовки к чемпионату. Потому что по вкусовым качествам – все приготовленное мне очень понравилось. А вы знаете, повара – самые привередливые во время дегустации».





Крупнейшее в мире барбекю сделали в Аргентине. На открытом огне приготовили 948 говяжьих рёбрышек общим весом 13 713 кг. Кулинарный рекорд попал в Книгу рекордов Гиннеса. Он принадлежит поварам из аргентинского города Хенераль Пико. Для гигантского барбекю было использовано 25 тонн дров. Отведать жареного мяса смогли более 30 тысяч человек. Аргентинцы считаются одними из главных мясоедов в мире, мясо (а им в Аргентине называют исключительно говядину) является не только гордостью, но и символом этой южноамериканской страны.





Победителем открытого чемпионата Литвы по барбекю стала команда из Польши, у белорусов – 7 место и бесценный опыт, который они уже внедряют на объектах сети «Белоруснефть». Так, на АЗС № 74 в Колодищах, а также в столовой «РаЗвилка» можно попробовать свиные ребра барбекю. Обещают, что скоро будет барбекю-рыба и курица. А еще собираются проводить тематические дни, чтобы рассказывать о способах такого приготовления и нести культуру барбекю в народ.





В мае 2019 года команда BBQ Masters: Belarus Crew собирается снова попробовать свои силы в международном чемпионате по барбекю в Латвии.



